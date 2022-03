Guerra: educação nas trincheiras

Diria Arendt: “um xadrez apocalíptico se desenrola novamente entre as superpotências mundiais!” Com isso, a política do poder recorreu mais uma vez à inumanidade para impor suas ambições. Neste ínterim, assim como em outras guerras, alguns pretextos caliginosos continuam corroborando com o discurso da violência e ao mesmo tempo conseguem camuflar a enorme limitação da política dos tratados. Dessa forma, entre politicas prevalecentes e prevaricadas, aquelas que se movimentam nos níveis mais altos do tabuleiro, observamos que os limites da dissuasão foram excedidos e a atrocidade invadiu cada uma das seções desse jogo irracional.

Logo, conforme esse cenário e regras, será o fim de ambas e mais uma vez a violência prevalecerá. Afinal, “após a 2ª Guerra Mundial não se seguiu a paz, mas sim uma guerra fria e o estabelecimento do complexo militar-industrial.” Qual a pretensão desta vez? Norbert Elias certa vez disse que a civilização não tem mais a ver com o ganho, mas com a perda. O que ganhamos em uma guerra?

Segundo, Heleno Araújo, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), “o caos gerado pelas guerras em todo o mundo se presta ‘somente’ a dar sobrevida a um sistema que tira das pessoas seus direitos humanos mais básicos, como a saúde, a educação e à própria alimentação.” Ciente de todos esses efeitos desastrosos a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), publicou uma Declaração sobre os recentes acontecimentos: “A UNESCO está profundamente preocupada com as operações militares em andamento e a escalada da violência na Ucrânia.

Conforme declarado pelo secretário-geral da ONU, tais operações são violações da integridade territorial e da soberania da Ucrânia e são incompatíveis com a Carta das Nações Unidas.” A organização também pede a contenção de quaisquer ataques ou danos a crianças, professores, profissionais da educação ou escolas, e que o direito à educação seja mantido. Talvez desse modo, reste inclusive uma escola, para que no fim da guerra, um sobrevivente, mestrinho de caligrafia, num tanque desfeito, aprenda a escrever a palavra paz.

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico