Guarda dos filhos: um reflexo da realidade na ficção

Temos observado na novela Travessia um exemplo claro do que acontece na vida real de muitas famílias quando há separação entre o casal: uma disputa nada saudável pela guarda do filho, que pode acarretar sérios problemas jurídicos para ambos os cônjuges e também problemas psicológicos irreversíveis para a criança que está envolvida na situação.

O casal principal da trama, Brisa e Ari, que tinha uma união estável, separou após o desaparecimento de Brisa e o envolvimento de Ari com outra pessoa. Acontece que, com a separação, a briga de ambos se intensificou pela guarda do filho e o ex-casal está se deixando levar por questões pessoais que acabam refletindo na convivência com a criança. A mulher, achando que tem a propriedade total sob o filho, avalia formas de fugir com a criança fazendo com que o pai não tenha mais contato. Por outro lado, o homem entra com uma ação judicial contra a ex-mulher e por ciúmes da mesma não quer mais que o filho fique com a mãe. Essa é uma situação típica na maioria das famílias brasileiras.

A grande maioria dos genitores confundem a relação matrimonial com a relação parental. Diante disso, vale lembrar que a mãe não se torna proprietária do filho por ter lhe dado à vida, o pai não deve usar o filho como forma de punir a mulher que não quer dar continuidade na relação.

O que os advogados e os pais precisam entender, de uma vez por todas, é que as situações pessoais - com exceção daquelas que o filho esteja em risco, por alguma razão, estando com um dos cônjuges - não deve ser motivo para afastar a criança do seu pai ou mãe. Independente de quem fique com a criança, ambos devem encontrar um meio termo para que esta não seja prejudicada e continue tendo uma relação saudável com seus pais. Situações como essa só mostram a falta de inteligência emocional no que é melhor para o filho. É dever do advogado de ambos os lados também viabilizar um acordo que seja o mais confortável para criança, entendendo que a esta prioridade absoluta. A lição que fica é: sejamos humanos e responsáveis para entender o que é realmente melhor para nossas crianças, deixando de lado questões pessoais.

Conceição Martins é advogada