Grande e inimitável Gal

A morte de Gal Costa (1945-2022), ocorrida na quarta-feira, dia 9 de novembro, de certa forma foi impactante, abrupta para muitos que, como este articulista, admiravam havia décadas sua gloriosa carreira. Dona de voz privilegiada e inegável talento, a baiana Maria da Graça Costa Penna Burgos – ou, simplesmente, Gal Costa – ainda estava em atividade, apresentando-se com certa frequência em shows, festivais de música e outros eventos de similar natureza. No último fim de semana, Gal cancelou um show em São Paulo para realizar uma cirurgia de retirada de um nódulo nasal, advindo daí sua não participação no evento Primavera Sound, que aconteceria na capital paulista.

Sua morte entristece a todos nós, fãs de uma artista inimitável, pela potência e qualidade de sua voz que ficará para sempre marcada entre as das grandes cantoras brasileiras. Gal estreou na música ainda aos 20 anos, ao lado dos também baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé. Em 1965, registrou-se uma de suas primeiras gravações, com a música “Eu vim da Bahia”, com Gil. Mas sua voz diferenciada surpreendeu o Brasil em 1968, quando gravou o LP “Tropicália” ou “Panis et Circenses” juntamente com Caetano, Gil e Os Mutantes, nascendo daí o movimento chamado Tropicália, que mudaria os rumos da música nacional.

Seu primeiro disco solo, “Gal Costa” (1969), já revelaria grandes sucessos, como “Baby”, “Divino maravilhoso” (ambas de Caetano) e “Que pena (Ele já não gosta mais de mim” , de Jorge Benjor. Nessa época, todos eles participavam de festivais como os da TV Record de São Paulo, de grande audiência em todo o país. Ainda em 1969, “Meu nome é Gal”, de Roberto e Erasmo Carlos, seria um novo sucesso do segundo disco, intitulado “Gal”.

Sua discografia compreende 31 álbuns de estúdio e nove ao vivo, entre eles “Índia” (1973), “Gal Tropical” (1979), “Fantasia” (1981), “Minha Voz” (1982) e “Baby Gal” (1983). Eleita pela revista Rolling Stone Brasil em 2012, como a sétima maior voz de nossa música em todos os tempos, a grande Gal deixou magnífico legado musical. A ela, nosso eterno tributo!

Gilson Barbosa é jornalista