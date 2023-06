Governo e Congresso sintonizados

Nas últimas semanas há prevalecido uma aparente sintonia entre Governo e o Congresso Nacional, notadamente quando se leva em conta a aprovação de matérias primordiais ao funcionamento da máquina administrativa federal.

Atualmente, proposição de maior interesse para a gestão Lula da Silva, o novo Arcabouço Fiscal, aprovado em fins de maio na Câmara dos Deputados, acaba de ser chancelado com folga pelos senadores, numa prova de que a base política governamental volta a se reorganizar, devendo, daqui por diante, atuar de modo uníssono, com vistas a um ritmo de trabalho mais intenso e promissor, quando o segundo semestre despontar.

Concluídas as discussões sobre um regime fiscal atualizado para o país, as atenções da nacionalidade se voltam para o debate em torno de uma ampla reforma do sistema tributário nacional, tema que envolve a União, Estados e o Distrito Federal, até hoje, jamais levado a efeito em função das peculiaridades de cada ente federado.

Para especialistas, lideranças políticas e empresariais, a Reforma Tributária é a “mãe” de todas as alterações necessárias à modernização do serviço público, ensejando o crescimento de nossa economia e, a partir de então, gerando milhares de postos de trabalho, o que consequentemente reduzirá as desigualdades sociais e regionais perdurantes no país.

Nas duas Casas do Congresso foram criados Grupos de Trabalho com vistas a uma análise mais aprofundada sobre a matéria, procedendo-se um debate que se arrasta há décadas, não se registrando avanço, exatamente, pela complexidade de impor taxas e tributos uniformes a uma nação de dimensões continentais como a nossa.

Outro item que certamente agradou ao Executivo foi a aprovação de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, obtendo quase 60 votos dos integrantes do Senado, e logo mais será empossado em vaga aberta por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril recém passado.

Como se pode constatar, todos confiam em que, após o curto recesso de julho, o Parlamento e o Poder Central somarão esforços em prol de temas relevantes para os destinos de nossa Nação, o que nos faz recordar o adágio segundo o “a união faz a força...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte