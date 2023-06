Governo diante do segundo semestre

Decorridos os primeiros seis meses de gestão do Governo Federal, as primeiras iniciativas principiam a ser concretizadas, num aceno de que os avanços preconizados para os próximos anos deverão despontar, gradativamente, tudo sob a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se tem demonstrado predisposto à efetivação de projetos ousados, concebidos por técnicos experimentados em gestões passadas, o que aponta para solução de problemas capazes de posicionar o Brasil na modernizante conjuntura global.

As demandas são as mais variadas de que se possa imaginar, entretanto, nada desvirtua os próceres governamentais do inabalável propósito de pôr em prática ideias inovadoras, com vistas a transformar o facies de promoções em favor do bem-estar dos brasileiros, todos pressurosos por ver o País impor-se junto a nações prestigiosas, a exemplo de Estados Unidos e China, as quais já foram visitadas oficialmente pelo ocupante da Cadeira principal do Palácio do Planalto.

Com uma equipe notoriamente capacitada, composta pelos melhores quadros dos partidos que apoiaram a coligação vitoriosa, no pleito passado, confia-se em que as planificações se tornem reais e promissoras, constituindo um panorama progressista que melhor situe o nosso País, social e economicamente, num clima de otimização que sempre agrada a qualquer dirigente que tenha assumido anseios dessa magnitude.

Nessa amostragem bem concebida pressupõe-se uma programação diligentemente estilizada, apta a projetar imagem de dinamismo e competência, ensejando a que seja consolidado um organograma habilitado a enfrentar os desafios de empreendimentos em maiores proporções, que aguardam ser levados a cabo em todas as regiões do território nacional.

Com o tirocínio que já possui, Lula da Silva dinamizou o seu afã quotidiano, alvitrando diretrizes que impulsionaram o seu prestígio perante a mídia e as lideranças políticas de vivência abalizada.

As experiências do passado servirão para direcionar a nova fase, que deverá ir ao encontro das justas aspirações da coletividade.

É o que se espera, conscientemente, do Primeiro Mandatário de nossa Nação, sem tergiversações.