A crescente preocupação da sociedade por um mundo mais sustentável faz com que práticas ambientais, sociais e de governança corporativa passem a estar cada vez mais na pauta das empresas. Estas práticas, no universo corporativo, têm sido denominadas mais recentemente de ESG (da sigla em inglês Environmental, Social and Governance) que parecem ter entrado no chamado “mainstream” dos negócios.

Embora as discussões sobre o meio ambiente não sejam recentes, a sigla ESG surgiu pela primeira vez em dezembro de 2004, em relatório desenvolvido pelo Departamento Suíço de Assuntos Exteriores em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU). O documento propunha uma nova forma de analistas, investidores, consultorias e instituições financeiras avaliarem as empresas na hora de investir. Nesse contexto, os temas Governança Corporativa e ESG ganharam força, uma vez que reside na governança corporativa o potencial de direcionar as ações das empresas para uma direção mais sustentável.

A implementação e execução do conceito do ESG em si é complexa porque as empresas enfrentam várias pressões que moldam seu envolvimento em atividades sociais e ambientais. Além da pressão externa advinda da concorrência, por exemplo, o ESG está condicionado à pressão interna que serve para zelar para que os aspectos de sustentabilidade estejam embutidos nas empresas.

Desta forma, as complexidades associadas às práticas de sustentabilidade corporativa geram a necessidade de implementação e controle adequados das estratégias de sustentabilidade, com o objetivo de melhorar o desempenho da sustentabilidade e colher os benefícios esperados. Assim, as empresas precisam ter um sistema eficaz de governança corporativa, como uma boa estrutura de conselho, para aumentar a confiança dos consumidores e aprimorar as praticas corporativas.

Negócios que pautam suas operações em um compromisso socioambiental ganham mais espaço no mercado, no gosto dos consumidores, no crescimento dos resultados e, sobretudo, geram um impacto positivo enorme na sociedade.

Oderlene Oliveira é professora do Programa de Pós-Graduação da Unifor