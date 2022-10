Com base numa análise resumida, pode-se dizer que “governança corporativa”, expressão relativamente nova na administração, é um sistema mediante o qual empresas são dirigidas observando-se a interação entre proprietários, sócios, CEO, conselhos, diretoria, empregados, órgãos de fiscalização (interna e externa), enfim de entes envolvidos no processo.

As práticas de “governanças corporativas” visam obter, de forma estratégica, informações que permitam uma tomada de decisão compatível com a expansão do valor econômico, a longevidade, o equilíbrio, o bem comum, as diretrizes éticas e a qualidade da gestão. Objetivamente, são quatro os princípios básicos: equidade, transparência, prestação de contas e compliance. A “equidade” é o reconhecimento daqueles que atuam na empresa e participam da cadeia produtiva.

A “transparência” é importantepara redução do risco, aumento do investimento e eliminação da corrupção, pois os sistemas de auditoria interna e de fiscalização externa deverão ser justos e eficientes. A “prestação de contas” poderá demonstrar tanto a seriedade ou não das operações, como a evolução econômica positiva ou negativa da organização. Já a “compliace” é a ação que abrange o conceito de responsabilidade.

Para tanto, serão observadas as regras legais, oriundas da CVM (mercado de capitais), do BACEN (crédito) e da SUSEP (seguro), dependendo do tipo de empresa, aqui no Brasil. Por sua vez, a “governança corporativa” pode ser utilizada em sociedades públicas e privadas e de capital aberto ou fechado. Ademais, é uma maneira de aumentar a produtividade, o investimento, o emprego, o lucro e a renda, o que mostra uma empresa bem administrada, exercendo seus direitos e cumprindo suas obrigações.

Por fim, administrar com sucesso uma empresa é importante elaborar um planejamento tático e estratégico, ter um processo de organização eficiente e eficaz, dirigir respeitando funcionários, usuários, consumidores, sócios, credores e devedores, bem como exercendo técnicas de controle internas e observando as atividades externas. P.S- Conforme Henri Fayol “Administrar significa olhar à frente” e “A harmonia e a união das pessoas de uma empresa são fontes de vitalidade para ela. É necessário, pois, realizar esforços para estalecê-la”.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC