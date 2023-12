Golpes online nas compras de fim de ano

A temporada de descontos da Black Friday passou, mas o final do ano está aí, com a aproximação do Natal, data mais aguardada pelo comércio, nos mais diversos setores. Por esse motivo, a atenção dos consumidores com a segurança nas compras online deve permanecer. Afinal, os cibercriminosos procuram aproveitar todas as ocasiões para praticar golpes, principalmente nas que envolvem grandes quantidades de compras e vendas. A continuidade dos cuidados com a segurança digital é essencial, devido à persistência de ameaças como o phishing e os sites fraudulentos. Além disso, o aumento de promoções de fim de ano torna os consumidores alvos ainda mais atrativos para golpes cibernéticos.

Isso se explica porque o advento da era digital trouxe inúmeras comodidades, especialmente as compras pela internet. Em um contexto em que a tecnologia evolui a passos largos, os cibercriminosos também aprimoram as técnicas, visando explorar a confiança dos consumidores.

Os ataques de phishing têm se tornado tão elaborados que é cada vez mais difícil distinguir e-mails fraudulentos de comunicações legítimas. Links aparentemente inofensivos podem levar a páginas falsas que capturam dados sensíveis do usuário, comprometendo a segurança financeira.

Além disso, a crescente popularidade das redes sociais como plataforma de compras tornou-se um terreno fértil para golpes. Promoções falsas, anúncios enganosos e lojas online fraudulentas proliferam, explorando a confiança dos consumidores e expondo-os a riscos financeiros.

Muitos consumidores ainda subestimam a importância de manter dispositivos e softwares atualizados, abrindo brechas que podem ser exploradas. Investir em soluções de segurança digital, como bons antivírus, é essencial para criar uma barreira eficaz contra possíveis ataques.

O preço da negligência pode ser alto, transformando a alegria das celebrações em preocupações financeiras e transtornos. Portanto, em tempos de compras online intensas, a atenção aos detalhes e a prudência digital estão entre os melhores presentes que os consumidores podem oferecer a si mesmos neste final de ano.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control e especialista em cibersegurança