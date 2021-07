Golpe à vista?

Legenda: Maria Clara Ribeiro Martins é cientista social Foto: Arquivo pessoal

Já não é novidade que a teoria conspiratória que diz haver fraude nas urnas eletrônicas poderá servir de base para aventuras golpistas nas próximas eleições. Nessa conjuntura, é importante não deixar de refletir sobre dois elementos importantíssimos para que possamos entender essa realidade que se assemelha a uma distopia: as forças armadas e a sociedade civil.

Os devaneios de Jair Bolsonaro, que volta e meia evoca a possibilidade de uma ruptura democrática, deixam de ser meros delírios quando encontram o apoio da população – ou parte dela. Uma ditadura não deve ser pensada apenas como um cenário de tanques nas ruas e muita repressão social. Apesar de serem elementos cruciais para caracterizar um regime autoritário, não podemos esquecer que essa violência é direcionada à oposição. Do outro lado, há apoio de parcela da sociedade civil.

De certo, as últimas pesquisas demonstram um decréscimo da base bolsonarista, mas esta ainda se mantém barulhenta nas redes sociais. São constantes as falas daqueles que apoiam a volta da ditadura militar, e isso não se limita ao campo digital, basta observar as faixas levadas aos atos de apoio ao presidente, onde é possível notar a presença de pautas antidemocráticas.

O que considero novo, nesse contexto, é a entrada das Forças Armadas, na figura de seus comandantes, enquanto sujeitos ativos dessa disputa política.

Sim, desde o início temos uma grande participação de militares no Governo e, sobretudo a oposição, já alertava para os riscos que isso pode oferecer à nossa democracia. No entanto, as Forças Armadas, na maior parte das vezes, se mantiveram enquanto figurantes – no máximo coadjuvantes – e possuíram uma postura diferente da que foi vista na última semana, no embate contra o senador Omar Aziz.

Como disse anteriormente, os devaneios de Bolsonaro já não são meros delírios, pois ele não está sozinho. Estão, ao seu lado, aqueles que detém o monopólio legítimo da violência e parcela da sociedade que pode servir para forjar uma espécie de apoio popular em caso de golpe. É preciso estar vigilante. É preciso encarar esse momento com a seriedade que ele exige.

