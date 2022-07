Gestão financeira terceirizada traz benefícios para os condomínios

O mercado condominial tem tido uma demanda crescente nos últimos anos por síndicos profissionais, gestores especializados ou empresas terceirizadas para prestar um serviço de qualidade. Isso acontece devido a muitos fatores, mas o principal deles é o aumento no número de domicílios desse tipo.

Porém, gerenciar um empreendimento deste porte não é tarefa simples, já que administração condominial possui uma complexidade comparável à gestão de uma empresa. Antes de tudo, é preciso garantir equilíbrio entre finanças, montar quadro de funcionários, cuidar da manutenção e assegurar melhorias na estrutura. Sendo assim, alguns prédios optam por terceirizar serviços, dentre eles, o financeiro.



E, como em qualquer negócio, a saúde das finanças determina sua sustentabilidade. Por isso, realizar uma boa gestão financeira para condomínios é fundamental, já que é uma das áreas mais importantes em uma gestão e que requer mais atenção e conhecimento técnico. Nesse sentido, a empresa especializada fará o acompanhamento de toda a movimentação financeira, além de pagar todas obrigações dentro do prazo, garantindo a transparência e evitando o pagamento de multas.



Entre os serviços, a empresa fica responsável por processos como contas a pagar e receber, recebimento das notas fiscais dos prestadores, emissão de boletos, prestação de contas e planilha orçamentária.



Vale ressaltar que ao contar com um serviço de gestão terceirizada, o síndico consegue trabalhar de forma mais eficiente, já que pode focar em outras funções, como na fiscalização de procedimentos em geral e mediação de conflitos, ou ainda na comunicação com os condôminos oferecendo atendimento mais próximo e personalizado aos moradores.



Se você gerencia os serviços de condomínio e precisa contratar ou terceirizar uma empresa, é importante analisar as necessidades do local, verificando se os serviços poderiam ser executados por profissionais contratados pelo condomínio, ou se é mais viável terceirizar, já que não haveria custos com a contratação e o pagamento dos salários.

Bruno Henrique é diretor da Repense Inteligência financeira