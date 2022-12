Gestão: educação improvisada

Recentemente a CEXMEC, Comissão Externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, divulgou seu terceiro e último relatório do ano. Considerando o período de 2019 a 2022, foi realizada uma análise crítica da gestão orçamentária e das políticas educacionais implementadas pelo ministério da educação (MEC).

Dessa forma, a comissão indicou que a atual coordenação dessa pasta ministerial ostenta: “inaptidão técnica, aversão ao diálogo e improviso.” Segundo o relatório, “o desmonte da educação pode ser observado nos diversos programas que foram deixados à míngua, como Fies, Prouni, Proinfância e EJA”.

Em resumo, destacaremos o eixo nº1 do relatório, Políticas públicas de educação. Vejamos alguns dos programas elencados: a) Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); com menos de 46 mil contratos firmados em 2021, esse número representou apenas 8% dos alunos matriculados na rede privada. b) Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (PROUNI): nos dois semestres de 2021, foram oferecidas apenas 296.351 vagas no programa, uma redução de 29,5% em relação a 2020. c) Programas de Apoio à manutenção da Educação Infantil (Proinfância); no Brasil temos cerca de 80 mil escolas públicas desses segmentos. Contudo, de 2019 a 2021, foram construídas apenas 725 novas unidades. Um número irrisório, uma vez que já são necessárias cerca de 2 milhões de novas matrículas. Além disso, nesse período, outras 701 construções foram paralisadas. d) Educação de Jovens e Adultos, o MEC; a atual gestão simplesmente não implementou políticas públicas.

Como se isso não bastasse, em 2019, a extinção da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), significou uma maior invisibilidade dos desafios referentes à educação do campo, quilombola e indígena. Com isso, o uso de material didático próprio para a educação do campo ocorre em apenas 15% dessas escolas específicas. Por fim, o relatório concluiu que foram identificadas graves lacunas, sejam do ponto de vista técnico, político ou organizacional nos 23 programas educacionais conduzidos pelo MEC no período de 2019 a 2022.

Davi Marreiro é consultor pedagógico