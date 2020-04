Gestão e desafios para a indústria

Vivemos momentos difíceis e traumatizantes para os negócios. Precisamos urgentemente pensar ações inovadoras que possam impulsionar positivamente os negócios. Muitas iniciativas estão sendo tomadas no Ceará com foco no combate aos efeitos do vírus, na oferta de produtos e serviços voltados aos que atuam diretamente no enfrentamento da doença, aos que por ela estão acometidos e para aqueles que passam por momento de vulnerabilidade socioeconômica, formando uma rede de apoiadores exemplar.

Precisamos nos valer dessa rede para traçarmos um plano de incentivo à inovação e transformação digital nos negócios, iniciativas que possam apoiar os empreendedores neste momento transformador.

Para as atividades consideradas essenciais o foco tem sido criar condições no trabalho que possam preservar a saúde dos colaboradores e de suas famílias. As indústrias (130) de alimentos filiadas ao Sindialimentos têm dado bons exemplos disso, as trocas de informações e boas práticas são constantes, numa relação participativa e solidária.

É possível sim, mantermos atividades industriais em operação neste momento, somos prova disso.

Para algumas organizações, a sobrevivência no curto prazo é o único item da agenda. Após a crise, as relações e atividades não serão como antes. Estamos no ponto de inflexão de mudanças. Como lidar com isso? Este questionamento seguramente está pautado nas reuniões virtuais e nas mentes dos empreendedores.

A crise traz à tona um desafio, que por vezes já poderia ou deveria estar no foco das empresas, o desafio de ser digital. Digital nas interações pessoais, nas relações e conexões com o mercado, agora isso aparece como uma escalada, algo que não é mais permissivo ficar de fora.

Estamos trabalhando desde o ano passado neste sentido, decisão acertada e adequada ao atual momento, trata-se de Plataforma integrada de negócio, marketplace, videoconference, site, blog e outras funcionalidades, que está disponível às indústrias de alimentos cearenses.

Sigamos firmes e solidários.

André de Freitas Siqueira

Presidente do Sindialimentos