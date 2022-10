“Genocida” e a liberdade de crítica: a apertada maioria do TSE

No dia 20 de setembro de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral apreciou representação movida pelo PL, ao qual está filiado Jair Bolsonaro, contra Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. Pretendia o partido do atual Presidente a remoção de conteúdo de vídeos em rede social que retratavam falas do adversário em evento político que qualificaram o Chefe do Executivo como “genocida”, em alusão crítica à sua condução administrativa durante a pandemia da COVID, por se tratar, em seu entender, de incitação ao discurso de ódio.

Para a Relatora, Ministra Carmen Lúcia, não deveria ser acolhido o pedido do PL, dada a ausência de ilegalidade na propaganda eleitoral impugnada, conforme jurisprudência do STF, segundo a qual “o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias”. O entendimento foi seguido pelos ministros Benedito Gonçalves, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes.

Por sua vez, divergiu o Ministro Carlos Horbarch, ao reputar que, a despeito da liberdade discursiva que deve ser assegurada aos atores políticos, a imputação do delito de genocídio, crime hediondo, transborda o limite da crítica permitida pela jurisprudência do próprio TSE, que já determinara a remoção de conteúdos que qualificaram candidatos como “terrorista” e “nazista”. Seu voto foi acompanhado pelos ministros Sérgio Banhos e Raul Araújo.

A ligeira maioria formada por 4 votos a 3 no sentido de admitir o emprego do termo “genocida” na propaganda eleitoral revela a dificuldade na fixação de critérios que orientem os limites da liberdade da propaganda eleitoral contra a incitação de discursos de ódio, que é um imperativo da rigidez do processo eleitoral e da democracia. Por isso, a fundamentação racional das decisões do TSE constitui a principal ferramenta para emprestar legitimidade à Instituição, a fim de se proteger dos questionamentos acerca de sua politização, mas também para evitar o esvaziamento do esforço contra a propagação dos discursos de ódio.

André Xerez é advogado especialista em direito eleitoral e doutor em Direito do Estado pela USP