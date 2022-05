Garantias jurídicas para idosos usuários de planos de saúde

Nossa sociedade enfrenta o contraditório frente às peças publicitárias que apresentam a faixa etária iniciada aos 60 anos como "melhor idade". Será mesmo o melhor momento para esse público que muitas vezes é vítima de exclusão. Há um estatuto vigente que já passou por diversas atualizações com intuito de melhorar as questões sociais do idoso, contudo, ainda registramos absurdos e práticas danosas. No segmento saúde, as empresas que gerenciam planos particulares cometem arbitrariedades e discriminam idosos que necessitam de assistência médica.



A taxação aplicada para reajustar as mensalidades é o principal gargalo para usuários da saúde privada. A manutenção dos serviços é desafiadora, pois não é fácil inserir o alto custo estabelecido pelos planos na economia familiar fragilizada pela inflação. Além disso, não há opções com valores inferiores e, mesmo assim, alguns clientes são contrariados por prazos injustificados de carência, exigências de perícias, dentre outros pontos. Contratar um novo pacote é uma missão quase impossível!



Algumas operadoras ignoram a legislação vigente de proteção ao idoso. Portanto, pontuamos a Lei n° 9.656/98, dos quais planos de saúde que estabelecem no art. 14. "Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde", todavia o cenário se desenha de forma diferente.



A Agência Nacional de Saúde – ANS também ampara os consumidores da terceira idade quando cita na Súmula n° 19, de 28/07/2011,

“(…) 1 – A comercialização de planos privados de assistência à saúde por parte das operadoras, tanto na venda direta, quanto na mediada por terceiros, não pode desestimular, impedir ou dificultar o acesso ou ingresso de beneficiários em razão da idade, condição de saúde ou por portar deficiência, inclusive com a adoção de práticas ou políticas de comercialização restritivas direcionadas a estes consumidores; (…).”



Fica claro que não há impedimentos legais que proíbem o idoso de mudar de plano. Está vedado, também, os aumentos exorbitantes estabelecidos pelo mercado privado de saúde. Desta forma, os tribunais podem ser a saída necessária na resolução do problema.

Washington Mendes é advogado