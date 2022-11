Garantias, direitos e deveres do paciente que requer uma cirurgia bariátrica

O cidadão que solicita uma cirurgia bariátrica por meio da saúde suplementar, em determinadas situações, pode se deparar com um emaranhado e dificultoso caminho criado pelos planos de saúde, contudo, é válido destacar que as operadoras não podem se negar em atender, sobretudo quando não há uma justificativa plausível. Chega a ser algo incompreensível receber uma negativa mesmo após a autorização de todos os exames médicos prescritos e entrega de documentos necessários para a realização do procedimento cirúrgico.

É necessário compreender que não estamos discutindo uma questão meramente estética, pois milhares de pacientes são acometidos pela obesidade. Por conseguinte, esse problema também ocasiona enfermidades sérias, logo estamos ampliando a discussão acerca da medicina preventiva. Desta forma, dando continuidade aos direitos do paciente, ressalto que toda empresa de saúde dispõe de contrato, no entanto, as cláusulas contidas no documento que relaciona garantias, direitos, deveres do cliente devem estar entrelaçados ao manual descritivo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Existem negativas infundadas, mas não podemos deixar de seguir os critérios básicos definidos pela ANS para uma cobertura aceitável e segura. Aqueles que se mantiverem atentos aos conselhos de profissionais da saúde conseguirão, sem dúvida, realizar o procedimento, pois não basta apenas procurar um advogado para submeter à apreciação judicial. O magistrado analisará detalhes acerca do pedido avaliando idade do beneficiário, quadro clínico, dentre outros aspectos, trata-se de uma ação criteriosa.

Havendo desacordo por parte do plano de saúde, o cliente deve, inicialmente, pedir negativa por escrito da operadora em uma narrativa clara, objetiva e direta. Deve também protocolar denúncia junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e acionar a Justiça. Em caso de emergência, o paciente poderá arcar com as despesas e, em seguida, em momento pós-cirúrgico, deve requerer o reembolso das despesas.

Washington Mendes é advogado