Gamificação x jogo: entenda a diferença

Muito comentada nos últimos anos, a gamificação é uma ferramenta que tem potencial de trazer resultados positivos independente do contexto que está inserida. De acordo com levantamento da empresa de consultoria P&S Market Research, o faturamento do setor deve ultrapassar US$ 22 bilhões até 2027. E, ainda que esse conceito tenha chamado atenção recentemente, muitos ainda o confundem com jogos ou o ato de jogar.

Para explicar de forma simples, a ludificação é caracterizada pela aplicação de elementos, lógicas e mecânicas de jogos em atividades dos mais variados tipos. Nesse cenário, são utilizados recursos como recompensas sociais e materiais, designs criativos, storytelling, métodos de pontuação, feedbacks rápidos e componentes visuais de progresso com a intenção de tornar uma atividade motivadora, engajante e divertida.

Porém, mesmo que haja diferença entre esses termos, algumas das ações de gamificação podem ter interfaces e plataformas semelhantes aos jogos. É natural que isso ocorra, pois os dois conceitos compartilham da mesma natureza e estratégias, e, ainda que algumas vezes eles tenham os mesmos objetivos, vale ressaltar que os jogos possuem como principal intenção entreter enquanto engajam. Já a gamificação utiliza parte dos elementos dos jogos e os leva para outras dinâmicas, com intenções mais complexas como o aumento do desempenho e produtividade e aprendizado de novos conhecimentos.

Ainda que a adoção dessa estratégia possa ser feita em diversas situações, há dois setores em especial que se beneficiam dela: o educacional e corporativo. Na educação, ela pode ser usada para fazer com que os alunos aprendam mais facilmente por se engajar com os conteúdos diferentemente do que estão acostumados. Já no universo corporativo, conseguem tornar os processos seletivos menos cansativos, além de ajudar nas dinâmicas entre as equipes, promovendo mais produtividade, foco, motivação e integração.

Os ganhos da adoção da gamificação são diversos e muito positivos, mas é importante ressaltar que tudo vai depender do seu bom uso. Por isso, é importante que haja um entendimento maior sobre o seu real significado, objetivos e aplicabilidade.

Samir Iásbeck é CEO e Fundador do Qranio