Fundamentalismo evangélico, fake news e mentira

Volta e meia o brasileiro adota um estrangeirismo que tira a força da palavra original em português. De coach a approach, do deadline ao feedback. A novidade entre essas apropriações é a “fake news”. O termo ganhou espaço em toda e qualquer conversa sobre política. É palavra de ordem nos grupos de mensagem das igrejas evangélicas alinhadas ao bolsonarismo. Importante, no entanto, chamar à atenção para o fato de que em nosso bom e velho português, “fake news” é “mentira”.

Para parte considerável dos evangélicos brasileiros, o uso de fake news está justificado desde que estas notícias falsas integrem um projeto maior, que é o de, supostamente, preservar a moral e os bons costumes. Neste caso, sentem-se autorizados para enviar fotos manipuladas, vídeos adulterados invertendo resultados de pesquisas e áudios sobre supostos absurdos cometidos por partidos de esquerda. Assediam moralmente fiéis que não compactuam da mesma ideologia, pressionam membros das igrejas que fogem a regra e constrangem evangélicos progressistas com a intenção de silenciá-los ou, não sendo possível, expurgá-los dos templos.

Fazer uso do termo “fake news” minimiza e diminui a importância de uma falta moral que pesa muito no imaginário do evangélico: a mentira. O fiel evangélico consegue fazer negociações identitárias ao tratar fake news como uma coisa e mentira como outra. Caso envie fake news no grupo da igreja ou da família, é mais fácil expor-se como alguém que cometeu um engano do que admitir a verdade, que é a de que ele, de acordo com a Bíblia que carrega debaixo do braço, é um mentiroso. Daí a importância de começarmos a chamar as coisas pelo nome. E esse mal que tenta corroer a todo custo o Estado Democrático de Direito atende pelo nome de “mentira”.

Os evangélicos sabem que a vacina contra a covid-19 não transmite HIV. Sabem também Pablo Vittar não está grávida de Lula. O ato do compartilhamento do absurdo é um atestado de conivência com a conveniência da mentira. Por isso, Ariano Suassuna já dizia: não troco o meu “oxente” pelo “ok” de ninguém. Fake News, não. É mentira, pastor!

Liniker Xavier é jornalista e doutorando em Ciências da Religião