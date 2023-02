Fundamentais para a sociedade

O arquiteto e urbanista é o profissional responsável pelo planejamento dos espaços que a humanidade ocupa. Eles são fundamentais para o aprimoramento das cidades, juntamente com os demais atores sociais, buscando promover maior qualidade de vida, organização e harmonia para a sociedade.

Todos nós necessitamos de arquitetura, espaços confortáveis, saudáveis, bem iluminados, ventilados, que nos tragam bem-estar e possibilidade de encontrar pessoas, confraternizar e viver de maneira feliz. É o arquiteto que tem essa nobre função. São eles que permitem e garantem, através de seu trabalho de planejar e executar, a humanização e o bom uso dos espaços.



Do ponto de vista técnico, acredito e defendo que todo profissional deve trabalhar de forma interdisciplinar, quantitativo, qualitativo, usando das técnicas construtivistas. Por ser uma formação generalista, o arquiteto tem que atuar junto a outros profissionais que podem ser considerados tão importantes quanto, como: antropólogos, sociólogos, economistas, geógrafos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos e assim por diante.



Arquitetura é uma profissão que atua de forma integrada e dinâmica, que apesar da aparência elitista, é uma das profissões mais populares e democráticas que existe. Posso ser prático exemplificando que todas as pessoas têm o direito de residir em um lar seguro, agradável e o arquiteto faz parte da projeção que garante as necessidades básicos das pessoas.



São os arquitetos os mais preparados para realizar e gerenciar todo o processo de projetos, reformas e construções no geral, sobre o quão são fundamentais para que a sociedade cresça de forma harmônica, segura e possa viver com tranquilidade nas nossas cidades.



Neste sentido, é necessário que exista promoção, valorização e inclusão da arquitetura como política pública, bem como o acesso da população aos serviços destes profissionais, como preconiza a Lei de Assistência Técnica, nº 11.888/10. Arquitetos e Urbanistas trazem mais qualidade de vida para as pessoas e todos devem ter direito e acesso a esses profissionais, bem como os mesmo devem ser valorizados e reconhecidos por seus trabalhos.

Lucas Rozzoline é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE)