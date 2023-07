Fraude à cota de gênero: a culpa nunca é da vítima

“A culpa nunca é da vítima” é a frase que ressoa na sociedade quando se discute violência de qualquer espécie contra mulheres. Todavia, não se tem aplicado tal premissa quando se trata da violência política de gênero. Atualmente, muito se tem falado sobre candidaturas “laranjas” apenas com o intuito de preencher o percentual mínimo de gênero de 30% exigido pela Lei das Eleições e oportunizar a participação do partido no pleito eleitoral, prática conhecida por fraude à cota de gênero. A Justiça Eleitoral tem enfrentado inúmeros casos em que se investiga burla à essa ação afirmativa, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos, independentemente de participação ou de conhecimento da fraude, e a inelegibilidade dos diretamente envolvidos.

De fato, a fraude à cota de gênero precisa ser combatida. De outro lado, é preocupante o resultado que leva à cassação de mandatos de mulheres, pois candidatas que não tiveram participação ou conhecimento da fraude têm tido seus mandatos cassados, sendo impedidas de prosseguir na função para a qual foram democraticamente eleitas, sob o fundamento de, supostamente, serem beneficiárias, pois só poderiam concorrer com o preenchimento do percentual de 30%. Tal afirmação, contudo, não faz sentido. Em nenhuma hipótese as candidatas poderiam ser beneficiárias da fraude, porque, mesmo que se diga que foram beneficiadas pelo preenchimento do percentual, o gênero menor – o feminino - não se beneficia de forma alguma do atingimento do percentual mínimo, apenas os candidatos homens.

Essa punição por desrespeito à cota de gênero acabará justamente repelindo da participação na vida política mulheres de boa-fé, sem qualquer liame com a fraude, que tiveram notável êxito eleitoral, e que serão severa e injustamente punidas pela legislação cuja finalidade visa à sua proteção. Estas são tão vítimas quanto outras mulheres prejudicadas pela fraude, não havendo como reputá-las beneficiárias. A decisão de derrubar toda a chapa, embora possa ter caráter pedagógico para os partidos, contradiz a própria racionalidade das cotas de gênero de ampliar a participação feminina na política. A fraude no preenchimento dos 30% previstos na norma eleitoral só beneficia as candidaturas masculinas, não havendo como se cogitar um benefício às mulheres que se candidataram e se elegeram, sobretudo porque tal norma visa à proteção das MULHERES, não podendo, enquanto vítimas de seu malferimento, serem punidas, sob pena de se convalidar a afirmativa de que “a culpa é da vítima”.

Cassar mandatos de mulheres alheias à fraude à cota de gênero por reputá-las “beneficiárias”, alijando-as dos parlamentos, é reforçar a cultura imposta pelo patriarcado de que a mulher deveria viver de forma submissa e o homem deveria viver para a vida pública e como líder, sendo um desafio proposto à jurisprudência eleitoral avançar contra esse verdadeiro paradoxo.

Cássio Pacheco é sócio fundador da RWPV Advogados