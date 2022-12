Segundo Voltaire, “Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males”. Muitas vezes, refletir sobre uma simples frase pode ser mais importante do que a análise de um texto consubstanciando ideias sofisticadas e de difícil interpretação. Falar ou escrever demonstrando saber por vaidade é fácil; no entanto pensar de forma justa e criteriosa é um desafio comportamental significativo ligando à formação ética e moral de uma pessoa. Infelizmente, pode acontecer que decisões sejam tomadas sem uma base reflexiva, mas ao sabor das ondas e distantes do sentimento da solidariedade. Por sua vez, afigura-se importante a liberdade de pensamento, pois ninguém- só Deus- é dono da verdade. Assim disse Victor Hugo, “Admiro as pessoas que pensam, mesmo aquelas que pensam diferente de mim”. Dentro desta linha de referência, desenvolvemos 15 pensamentos para o leitor meditar e, concordando ou não, formar o seu ponto de vista. Defender a vida e a verdade é um ato de coragem e procurar a morte e a falsidade é uma atitude covarde. Eis algumas frases para reflexão: 1. Deve-se buscar o sentido da vida e não a vida sem sentido; 2. Cultivando-se a paciência, encontra-se o caminho da paz duradoura; 3. Para se ter uma vida feliz, precisa-se semear o amor, assim como ter fé e esperança; 4. Quando as manifestações internas são virtuosas, surgem momentos agradáveis na vida exterior; 5. As pessoas felizes são pacientes, calmas e generosas, possuem fé e recebem a proteção de Deus; 6. O sofrimento muitas vezes decore de pensamentos negativos; 7. Onde existe muito barulho e tumulto estabelece-se o vazio; 8. A vaidade conduz à tristeza, a humildade à alegria; 9. É melhor o pouco com honestidade do que o muito sem ela; 10. A inveja é a mãe da calúnia e da incompetência; 11. A liberdade bem conduzida nos leva a momentos de paz e justiça; 12. Não devemos fazer concessões que possam prejudicar a nossa honra; 13. Quem acusa ou defende uma pessoa tendo por base a injustiça, demonstra ser um pária da sociedade; 14. Os verdadeiros líderes estimulam a liberdade com responsabilidade, mentes saudáveis e emoções positivas; 15. A sabedoria concedida por Deus nos proporciona uma vida com amor. PENSE.