Fotografia: o instante que permanece para sempre

No dia 19 de agosto, celebramos o Dia Mundial da Fotografia, uma data que nos convida a olhar com mais cuidado para o mundo e a reconhecer a potência da imagem como linguagem, memória e instrumento de transformação. Desde a invenção do daguerreótipo, em 1839, a fotografia percorreu um longo caminho: da ciência à arte, do registro ao pensamento crítico, da documentação à criação de narrativas visuais que moldam sociedades.

Em um tempo marcado pelo excesso de estímulos visuais e pela velocidade das redes sociais, o ato de fotografar corre o risco de se tornar banal, quase automático. Mas a fotografia é, por essência, o contrário da pressa. É uma pausa. Um exercício de atenção. Uma forma de escuta visual. Cada imagem carrega um ponto de vista, uma intenção, uma relação com o tempo. Fotografar, de fato, é escolher o que se quer dizer, e como se quer contar.

Mais do que um recurso estético, a fotografia é uma linguagem universal que conecta pessoas e atravessa barreiras sociais, culturais e geográficas. Ela pode emocionar, denunciar, preservar e ensinar. Pode ser ferramenta de resistência, meio de expressão ou arquivo daquilo que o tempo insiste em apagar. Imagens constroem identidades, registram memórias coletivas e convidam à empatia. Em um mundo fragmentado, olhar com atenção talvez seja uma das formas mais sinceras de cuidado.

Por isso, é fundamental valorizar os espaços e iniciativas que tratam a fotografia como linguagem artística e instrumento de formação. Equipamentos culturais, centros de arte, projetos educativos, festivais, cursos e exposições têm papel crucial na formação de novos públicos e na ampliação do acesso à cultura. Esses espaços não apenas promovem o encontro com o olhar de grandes fotógrafos, mas também estimulam novas perspectivas, despertam a curiosidade e democratizam o conhecimento.

Num país em que o acesso à arte ainda é desigual, a existência de iniciativas voltadas à fotografia, com entrada gratuita, ações educativas e diálogo com diferentes territórios, representa um avanço na luta por uma cultura mais acessível e plural. Levar fotografia a escolas públicas, comunidades, centros culturais e outros espaços sociais é contribuir para a construção de uma sociedade mais crítica, sensível e conectada com sua própria realidade.

A formação de público não se dá apenas pelo consumo da arte, mas pelo envolvimento, pela escuta, pelo estímulo à produção e à leitura de imagens. Quando uma criança vê uma fotografia e se reconhece nela, quando um jovem aprende a contar sua história com uma câmera na mão, ou quando um olhar periférico ganha visibilidade por meio da imagem, há ali um processo formativo em curso social, estético e político.

Neste Dia Mundial da Fotografia, que possamos repensar nosso modo de ver. Que possamos trocar o clique automático por um olhar mais atento, sensível e engajado. Que possamos enxergar, através da imagem, caminhos para o encontro, para a escuta e para a transformação.

Silvio Frota é fundador do Museu da Fotografia Fortaleza