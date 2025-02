Fortaleza Respira: Reconstruindo a Saúde e a Dignidade do Povo

Por anos, Fortaleza viveu uma realidade de descaso que colocou em risco sua saúde pública e a dignidade de sua gente. O Instituto Doutor José Frota (IJF), referência no atendimento de emergências e traumas, operou sob o peso de dívidas que revelavam a face mais cruel de uma gestão negligente. Era como se a cidade estivesse na UTI, respirando por aparelhos, enquanto suas necessidades mais urgentes eram deixadas à própria sorte.

A saúde pública é o termômetro da justiça social em qualquer sociedade. Com o anúncio do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão de aumentar em quase R$ 50 milhões de reais o aporte anual para ajudar a sanar as dívidas do IJF, demos mais um passo fundamental na reconstrução de Fortaleza. Esse investimento é um compromisso ético com os fortalezenses, especialmente os mais vulneráveis.

Quando um hospital como o IJF é fortalecido, toda a cidade respira melhor. Essa medida repara um passado de abandono, garantindo que profissionais da saúde tenham melhores condições de trabalho e que os pacientes recebam o cuidado que merecem. É a política mostrando que pode ser o remédio para as dores do povo.

De uma cidade que sofria com a falta de planejamento e compromisso, caminhamos para uma gestão que coloca as pessoas no centro. O resgate da saúde pública é a base para devolver a Fortaleza o protagonismo que ela merece. A cidade, que já esteve à beira do colapso, hoje levanta a cabeça e caminha com passos firmes. A gestão do prefeito Evandro Leitão, ao lado do governador Elmano, está provando que é possível reverter cenários de abandono e transformar dificuldades em oportunidades. Este é um ponto de partida, mas também um lembrete de que ainda há muito a ser feito.

Fortaleza renasce, não só em suas estruturas, mas no coração do seu povo. Com união e vontade política, vamos transformar as marcas de um passado negligente em esperança para o futuro. Estamos retirando os tubos, ligando os equipamentos à uma gestão que trabalha e entrega ao povo a cidade que ele merece: justa, solidária e, acima de tudo, viva.

João Aglaylson é vereador pelo PT