Formação em cibersegurança para empresas

A falta de formação em cibersegurança nas empresas pode trazer consequências graves para os negócios. Uma pesquisa recente do Fórum Econômico Mundial revelou que mais de 90% dos ciberataques bem-sucedidos são resultado de falhas humanas. Isso significa que programas e tecnologias avançadas de segurança podem não ser suficientes se os funcionários não estiverem capacitados para lidar com ameaças virtuais.

As empresas fornecem aos funcionários dados confidenciais de negócios e dados pessoais, o que as torna vulneráveis a ataques cibernéticos. Um hacker pode acessar informações através de um funcionário desatento, abrindo caminho para roubo de informações, instalação de malwares e até mesmo sequestro de dados.

Além disso, quando os funcionários não estão familiarizados com as melhores práticas de cibersegurança, eles frequentemente caem em golpes de phishing, clicam em links suspeitos ou baixam arquivos infectados sem perceber. Uma única ação inconsciente pode comprometer toda a rede da empresa, prejudicando sua integridade e causando perda de informações, além do tempo necessário para a recuperação.

Muitas vezes, a falta de formação em cibersegurança se deve à ausência de investimento por parte da empresa. O treinamento dos funcionários em cibersegurança costuma ser visto como um custo adicional e desnecessário. No entanto, essa visão pode trazer prejuízos que custarão muito mais à empresa do que investir em um programa de segurança adequado.

Os cibercriminosos estão sempre atualizando técnicas e estratégias para burlar os sistemas de segurança. Portanto, as empresas precisam atualizar regularmente seus protocolos e procedimentos, além de treinar os funcionários para lidar com essas ameaças.

Em resumo, a falta de formação em cibersegurança nas empresas pode prejudicar seriamente os negócios, causando perda de informações confidenciais, tempo de recuperação e danos à reputação da empresa. Portanto, um investimento adequado em formação e treinamento em cibersegurança deve ser considerado como algo fundamental para todas as empresas que desejam se manter competitivas e seguras no atual cenário tecnológico.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control e especialista em cibersegurança