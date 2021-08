Fome: uma invenção dos que comem

Legenda: Jonael Pontes é pesquisador da UFC Foto: Arquivo pessoal

Abro esse artigo com uma célebre frase de Carolina Maria de Jesus: “O Brasil deveria ser governando por alguém que passou fome, pois a fome também é professora”, recomendação assertiva aplicada a nossa realidade. Hoje, somos o país (entre as democracias) com maior concentração de renda entre os super-ricos, que representam o 1% da pirâmide de “estratificação social”, segundo Relatório da Desigualdade Global, da Escola de Economia de Paris.

Esse 1% super-rico (1,4 milhão de indivíduos adultos) recebe 28,3% dos rendimentos brutos totais (sem reduções de taxas e impostos), em média, R$ 106,3 mil mensalmente. Ao comparar com os 71,2 milhões de brasileiros que estão entre os 50% mais pobres e mantêm-se com 13,9% do somatório de todas as riquezas, isso corresponde a menos da metade do que é faturado pelos 1% dos que estão no topo – conforme valores expostos na base do WID (World Inequality Database).

A desigualdade social é alarmante na nossa nação. De acordo com dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), em 2020, havia 19 milhões de pessoas em situação de fome extrema no Brasil. Fenômeno agravado com a Pandemia de Covid-19.

Não somente a pandemia contribuiu com a deterioração da segurança alimentar dos brasileiros, mas também o descaso do governo atual com políticas públicas voltadas aos mais pobres: temos uma enorme defasagem nos valores pagos pelo programa Bolsa Família (quem for contra pesquise sobre distribuição de renda); tivemos o encerramento de programas que estimulavam a agricultura familiar e o combate à fome e estamos mergulhados em alta inflação.

Doação de “ossos de bois” com filas quilométricas, vendagem de produtos como “fragmentos de arroz” e “bandinha de feijão” por milionárias redes de supermercados, escancaram a fome no cotidiano. Realidade que deveria ser outra, está na Constituição Federal (1988) que alimentação é um direito social, ressalte-se. Ironicamente somos o segundo maior exportador de grãos do mundo. Um grande celeiro lotado de famintos. A fome é o resultado de uma série de erros de gestão e aniquilação de políticas públicas.

Jonael Pontes

Sociólogo