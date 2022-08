Fome, problema permanente

A fome, problema que atormenta a humanidade desde que esta passou a se multiplicar por todo o planeta, é, infelizmente, uma meta ainda distante de ser erradicada. É o que se deduz de recente relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), sediada em Roma. Conforme o documento, intitulado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS-2), a eliminação da fome, da insegurança alimentar e da desnutrição no mundo até 2030 não deverá ser alcançada.

O alcance desse alvo já se mostrava difícil anteriormente e, com a eclosão da guerra entre Ucrânia e Rússia, dois grandes produtores mundiais de cereais, tornou-se ainda mais difícil. O relatório apresentado pela FAO, em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre outras instituições, apontou números absurdos quanto a essa dramática situação.

No ano de 2021, entre 702 e 828 milhões de pessoas sofreram com a fome, quantitativo equivalente a 9,8% da população da Terra. Esse total representou um acréscimo de 46 milhões de famintos em relação a 2020, quando um outro problema planetário – no caso, o surgimento da pandemia de CoVid-19 – mobilizou as preocupações de todos.

Essa dura realidade, com a qual convivemos desde nosso microcosmo, nesta Fortaleza onde tantos ainda se alimentam de restos para sobreviver, projeta-se para muito mais adiante. A perspectiva da FAO é a de que, até o final desta década, cerca de 670 milhões de pessoas continuarão a sofrer os efeitos da fome.

Esse total equivale à previsão de 2015, quando a comunidade internacional fixou a meta de erradicação seguinte, que deveria ser em 2030. Somente nos dois últimos anos, na América Latina e no Caribe, 13 milhões de pessoas passaram à condição de famintos, representando 7,4% do total mundial. E, dentro do continente americano, o Caribe apresentou uma taxa superior a 16%, o dobro do percentual atribuído às populações famintas da América Central e América do Sul. Sem dúvida, uma situação irreversível a curto prazo.

Gilson Barbosa é jornalista