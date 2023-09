Fisioterapia que transforma vidas

A Fisioterapia é uma profissão que transforma vidas. Ela ajuda as pessoas a recuperarem o movimento e a independência. Auxilia na reabilitação do corpo, mas também no fortalecimento dele para prevenir lesões. É uma parte essencial do cuidado com a saúde e com o bem-estar das pessoas. Em setembro celebra-se o Dia Mundial da Fisioterapia e é uma data importante para se falar e difundir sobre a importância dela para todas as pessoas.

O profissional fisioterapeuta é aquele que coloca o outro sempre em primeiro lugar, que se dedica incansavelmente na busca de entregar e devolver ao próximo a sensação de bem-estar, a melhora da autoestima, melhorando o convívio dos pacientes com seus familiares e com toda uma sociedade.

Os fisioterapeutas são treinados para avaliar, diagnosticar e tratar uma ampla gama de condições, desde dores musculares e articulares até problemas respiratórios e cardíacos. Através de exercícios terapêuticos, técnicas de mobilização, educação e prevenção, eles capacitam as pessoas a viver de forma mais saudável e ativa.

Considerada uma profissão ainda nova, ela já evoluiu muito e principalmente nos últimos anos tem mostrado o seu valor. Ganhou ainda mais destaque durante a pandemia da Covid-19, onde muitos pacientes conseguiram superar a doença e foram reabilitados através da prática da fisioterapia. Nesse período, a demanda por profissionais da área aumentou muito em relação a 2019 e ele passou a ser mais visto.

Saliento que o nosso País terá sua pirâmide etária invertida até 2050. Isto é, teremos mais idosos residentes no Brasil e são estes os diretamente beneficiados em todos os aspectos relacionados à fisioterapia que vai desde uma reorganização postural até um auxílio mais específico nas condições inerentes ao envelhecimento.

Hoje, com mais de cinquenta especialidades da saúde atendendo à população desde o neonato até as fases finais da vida, a excelência e a busca incessante de entregar saúde no seu significado mais profundo é a grandiosa missão desta linda profissão que é a fisioterapia.