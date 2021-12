Finanças e tecnologia

A revolução digital e tecnológica tem avançado pelas mais diversas áreas no mundo. Uma delas que viu um boom de atividades e avanços que permitiram crescimento foi o setor de finanças. Da digitalização à startups e apps que facilitam o dia a dia do financeiro de empresas, a tecnologia tem cada vez mais ajudado empresas e sociedade.

A velocidade que essa tecnologia vem se desenvolvendo muitas vezes chega a assustar! Parece que, muitas vezes, nem conseguimos acompanhar o desenrolar de novidades que chegam ao mercado. Todo dia é uma solução nova, toda semana, um banco digital novo, um cartão de crédito que promete acabar com as burocracias, um sistema que tem ampliado cada vez mais o acesso ao crédito do brasileiro.

São tecnologias que asseguram resolver um problema, que antes dela, não tínhamos percebido a sua existência. As fintechs, empresas de tecnologia aplicada ao mundo financeiro, por exemplo, têm trazido cada vez mais comodidade e segurança para as nossas rotinas diárias, podendo ser realizada através do smartphone em qualquer lugar do planeta.

A automação do departamento financeiro, um dos avanços na área tecnológica, tem se tornado uma ferramenta essencial para as empresas. Através de uma sopa de letrinhas tais como: ERP (sistema de gestão), IA (Inteligência artificial), OCR (reconhecimento ótico de caracteres), RPA (automação de tarefas), API’s (comunicação entre sistemas), Cloud Computing (armazenamento em nuvem) permite gerenciar as finanças das empresas de forma mais fácil. Com isso, temos uma quantidade absurda de dados sendo registrados e com isso mais rápido analisar o passado e “prever” o futuro - muito importante para a manutenção da saúde financeira das empresas.

Essa nova realidade, segundo um estudo feito pela Delloite, já tem sido aplicada em cerca de 40% das maiores empresas do mundo. Esse mesmo cenário também tem se ampliado de forma rápida para as pequenas e médias empresas. Neste ambiente, as empresas especializadas em finanças, tecnologia e processos, podem colaborar neste processo.

Com isso o papel do empreendedor passa a ser o de tomar decisões, mais assertivas, baseadas em dados, ganhando eficiência e menos subjetividade e não mais em sentimentos/feeling, garantindo um maior sucesso para suas empresas.

Henrique Abreu é consultor financeiro | bruno@repenseconsultoria.com