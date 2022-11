Final de ano e o aumento das movimentações turísticas no Ceará

Após o período de eleições, e agora com a vinda da Copa do Mundo, vem junto o final de ano. Período este que muitas famílias utilizam para viajar, descansar e curtir.

É neste mesmo período que a procura por aluguéis de imóveis de veraneio aumentam consideravelmente. As cidades turísticas do Ceará, tanto as litorâneas como as serranas, já possuem uma grande variedade de hotéis, pousadas e casas para locação. Há uma diversidade imensa para todos os tipos de gostos, desde o mais simples até o mais sofisticado. O Ceará hoje é uma vitrine turística do Brasil e do mundo.

Os números traduzem a realidade: o Ceará é o terceiro que mais cresce em atividades turísticas no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somente no mês de agosto, avançou 5,1%. Esse impulso é puxado pela retomada das empresas do setor aéreo, hotéis, restaurantes, serviços de bufê, agências de viagens e locação de imóveis.

É importante ressaltar o grande impacto positivo que o turismo traz à economia do Estado, pois movimenta toda uma cadeia de suprimentos, gerando assim vários empregos diretos e indiretos. Uma outra vertente que vem se destacando são as casas de veranistas disponíveis para locação. Proprietários que desejam ter uma renda extra para custeio de sua propriedade, e em muitos casos faturam além destas despesas, estão cada vez mais estruturando seus imóveis para locação.

É um nicho de mercado que vem crescendo a cada ano, pois atinge um público mais específico que deseja mais privacidade. Há opções de casas de alto luxo para locação, com toda a infraestrutura de conforto, serviços, com chef de cozinha, música ao vivo e etc.

O mercado é promissor e está sendo bastante visado principalmente por estrangeiros que viajam com a família, e o fator do câmbio é um atrativo ainda maior.

Sendo assim, as perspectivas para este setor são bem promissoras, contando ainda com o pós-pandemia, que criou uma cultura nas famílias de aproveitarem o tempo máximo possível para o lazer.

Neste período festivo de fim de ano, tudo indica que teremos bons números para o setor de turismo.

Edmundo Rodrigues é diretor da Brasterra