Fim da contribuição sindical obrigatória

Os mais antigos devem lembrar que o mês de março significava um contracheque menos vantajoso – isso por causa da contribuição sindical obrigatória, ou imposto sindical, em vigor no Brasil desde a década de 40. A medida fazia com que o valor de um dia de trabalho do funcionário fosse descontado do salário e destinado ao sindicato da sua categoria.

Em 2017, a reforma trabalhista alterou o Artigo 582 da CLT, desobrigando os trabalhadores e empresas da anuência coletiva de forma compulsória aos seus respectivos sindicatos, passando a ser facultativa e individual. Em primeiro momento, a mudança não foi bem aceita pelas entidades representativas, que passaram a ter suas arrecadações diminuídas drasticamente.

Os sindicatos, alegando inconstitucionalidade, abarrotaram os Tribunais Regionais do Trabalho, e, em abril de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que a mudança feita pela reforma era constitucional. Com isso, as instituições deixaram de efetuar e de recolher a contribuição em folha de seus empregados. A partir disso, os trabalhadores passaram a ter que declarar explicitamente que autorizam as empresas a realizarem o desconto. As organizações devem fazer o mesmo quanto aos sindicatos patronais.

A decisão do STF visa fortalecer os sindicatos, ratificando a necessidade de se tornarem mais atrativos à filiação espontânea e mais atuantes na defesa da categoria, seja patronal ou econômica. A garantia de receita gerava uma acomodação e uma proliferação desmedida na criação de entidades sem que fosse refletida necessariamente em avanços para seus representados.

São entidades de grande importância para as classes trabalhadoras e empresariais, motivo pelo qual precisam estar sempre mostrando serviço, se renovando e oferecendo benefícios para que seus representados sintam que a filiação vale a pena.

Já se passaram quatro anos desde a confirmação da constitucionalidade da contribuição facultativa e a arrecadação sindical só caiu – neste período, a queda é maior que 90%. Os sindicatos devem reagir para mostrar o quão são necessários à luta das classes.

Gustavo Hitzschky Jr é sócio do BHC Advogados