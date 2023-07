FGTS Digital: realidade em 2024

O FGTS Digital (FD), cuja implantação está prevista para janeiro de 2024, foi projetado tendo como um dos objetivos simplificar o cumprimento da obrigação trabalhista de recolhimento do FGTS.

Facilidades: 1) emissão de guias rápidas e/ou personalizadas; 2) consulta de extratos de pagamentos; 3) individualização dos extratos de pagamento; 4) verificação de débitos em aberto; 5) pagamento da multa indenizatória a partir das remunerações devidas de todo o período trabalhado; 6) pagamento por meio do PIX.

A Secretaria de Inspeção do Trabalho, será a responsável pelo Projeto FD. Os recolhimentos de meses anteriores ao FD continuarão a ser feitos pelos sistemas da CAIXA, responsável pela gestão das contas vinculadas dos trabalhadores.

No período de 16/08/2023 a 03/11/2023 haverá a chamada Fase de Produção Limitada. Trata-se, na verdade, de um período de testes, onde os empregadores poderão efetuar os cadastros necessários, conhecer os sistemas, suas funcionalidades e ferramentas e simular situações.

Nesse ambiente de teste, o cadastro realizado pelo empregador no Portal do FD utilizará as credenciais seguras do Portal Gov.br e já se tornará válido para quando o FD estiver efetivamente implementado. Há que se destacar que durante o período de testes, os empregadores devem cumprir suas obrigações para com o FGTS por meio sistema da CAIXA.

Com a Lei nº 14.438/2022, a data de recolhimento do FGTS passará para o dia vinte de cada mês. Essa alteração do vencimento só vai vigorar a partir de janeiro de 2024.

Os empregadores terão uma ferramenta simples, segura e ágil para o cumprimento de uma das obrigações trabalhistas, trazendo, com isso, economia de horas de trabalhos para os diversos profissionais envolvidos nessa área.

O governo ganhará eficiência e controle dos valores devidos e arrecadados do FGTS com reflexos diretos nos financiamentos de habitação, saneamento e infraestrutura, conforme a legislação.

Para o trabalhador, principal beneficiário do FGTS, oferecerá agilidade na disponibilização dos valores recolhidos na conta vinculada (mensal e rescisório), trazendo transparência e confiabilidade.

Bem-vindo FGTS Digital!