Festa da democracia

O Brasil realizou, no último domingo, uma das maiores competições eleitorais da história, quando foram eleitos, em 1º turno, 15 governadores, 27 novos senadores, os 513 integrantes da Câmara dos Deputados e legisladores de todas as Unidades Federadas, num embate dos mais acirrados nos últimos tempos.

A disputa para o Palácio do Planalto esteve concentrada entre quatro nomes: Lula da Silva, do PT, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, PL, Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB), porém, no total, foram 11 os concorrentes ao pleito que, sem sombra de dúvida, pode ser comparado a uma autêntica luta do nosso regime democrático.

A apuração, até a faixa dos 60% foi marcada por Bolsonaro superando Lula, numa pequena margem de votos, logo o petista assumindo a liderança e distanciando-se do segundo colocado, finalizando a contagem com mais de seis milhões de votos de diferença.

No dia seguinte, além dos dois primeiros colocados na disputa presidencial, em 12 estados, os mais bem situados deram início à mais uma etapa do prélio, que será decidido no próximo dia 30, quando acontecerá o 2º turno para os que não alcançaram mais de 50% dos votos validos, conforme a legislação vigorante.

Ciro (disputou pela quarta vez), tem revelado não mais pleitear cargo eletivo, por sua vez, Simone Tebet cumpriu o seu papel, tornando-se mais conhecida nacionalmente, angariando potencial para chegar entre os primeiros, no pleito a ser levado a efeito em 2026.

Durante a campanha, os debates televisivos serviram para explicitar as propostas de cada postulante, ensejando a que o eleitor pudesse melhor examinar o teor das planificações apresentadas.

Ao presidente eleito caberá, com a ajuda do Congresso renovado, a ingente missão de pacificar a Nação, pois o 1º turno evidenciou uma população extremamente dividida entre o candidato petista e o atual chefe do Executivo.

Em nome dos postulados democráticos, ao novo mandatário impõe-se o dever de congregar todas as nossas correntes de pensamento, a fim de convergir na busca de alternativas que possam reestruturar o País, prevalecendo o espirito público dos homens de boa vontade. Que a paz volte a reinar entre nós.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte