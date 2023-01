Férias escolares e qualidade de vida

Férias escolares é um período em que as crianças devem ter uma flexibilização na sua rotina para explorar o mundo mais livremente. Exatamente como os adultos, os pequenos também sentem ansiedade e se cansam das atividades rotineiras, precisando de férias para descansar e se preparar para o novo ciclo. Portanto, nada de encher a agenda com atividades, a pausa é importante para o desenvolvimento da criança.

Com isso, a dica é para os pais aproveitarem o momento para criar memórias afetivas com os filhos, reservando um tempo só para eles. Momentos simples, como preparar um bolo e fazer as refeições juntos, fortalece a parceria e a autonomia. Banhos também podem ser divertidos. Além dos brinquedos próprios para isso, existem canetinhas especiais que podem ser usadas no box, aí é só deixar a imaginação solta. E para quem mora em casa com quintal, o velho banho de mangueira pode ser bem animado.

Optar por atividades ao ar livre é outra boa alternativa, como passeios em praias, parques e piqueniques, assim como viver novas experiências, seja como um turista na sua própria cidade para que as crianças conheçam espaços que nunca foram. Aproveitar esse período para estimular habilidades também é importante, como a socialização. Os pequenos precisam interagir com pessoas que eles não estão habituados. Visitar aqueles parentes ou amigos mais distantes podem tornar as férias ainda mais especiais.

Como a criança tem muita energia, é bom estimulá-las a praticar atividades físicas. E não falo necessariamente das escolinhas esportivas. As brincadeiras clássicas como “pega-pega”, “esconde-esconde”, “corrida de saco” e tantas outras da época dos papais e avós continuam em alta. Desafiar o filho para uma corrida ou uma partida de futebol pode ser divertido e inesquecível para ele.

A flexibilidade na rotina é importante, mas manter alguns limites também é fundamental. Não é porque estão sem ir para a escola que as crianças devem dormir de madrugada, ficar expostas as telas sem limites de tempo e comer guloseimas à vontade. Preservar os horários de dormir, a qualidade da alimentação e do sono e a higiene são hábitos que não saem de férias.

Grace Teles é odontopediatra com pós-graduação em Medicina de Estilo de Vida