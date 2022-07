Férias, elevador e condomínio

Durante as férias escolares, é natural que a circulação de crianças nos condomínios se intensifique. Como não há nada mais importante do que a segurança deles, a atenção com alguns equipamentos, como os elevadores, deve ser redobrada, observando cuidados especiais com a utilização pelas crianças.

Em primeiro lugar, é importante alertar aos pequenos que, apesar dos equipamentos serem seguros, elas precisam estar devidamente acompanhadas por um adulto responsável para se locomover entre os andares.

Sabemos que as crianças costumam ser atraídas a tomarem atitudes perigosas, dentre elas, pular no elevador ou apertar vários botões de uma vez. Por isso, tomar algumas medidas preventivas evitam ocorrências indesejadas.



O recomendável é sempre informar e lembrar os moradores que menores de 10 anos não podem andar sozinhos nos elevadores. Além disso, no interior do equipamento, todas as pessoas - e especialmente as crianças - devem se manter afastadas da porta.



As brincadeiras com bola, skate, bicicletas e patins nos andares, em locais próximos às portas do elevador, devem ser evitadas e se os moradores estiverem acompanhados de pets, os animais devem ser transportados no colo sempre que possível.



Também é importante que o síndico realize reuniões ou espalhe comunicados internos detalhando todas as regras e cuidados que as famílias devem ter com os filhos neste período.



Há também outras atitudes simples também podem aumentar a segurança do condomínio para as crianças nas férias, como colocar faixas antiderrapantes no chão e nos degraus das escadas; instalar grades com trava em volta da piscina; manter a manutenção das áreas em comum sempre em dia; não permitir o acesso livre das crianças em saunas e academias; verificar se não há brinquedos quebrados no playground. Caso haja, providenciar imediatamente o conserto e orientar o porteiro a não permitir, em hipótese alguma, a saída de crianças desacompanhadas do condomínio.



É importante que todos os condôminos estejam atentos e cientes dos riscos inerentes de uma criança ficar sozinha dentro do condomínio para, assim, evitar qualquer problema e passar por este período com tranquilidade e alegria.

Marcus Melo é presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce)