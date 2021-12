Feliz novo Ensino Médio 2022

Legenda: Davi Marreiro é professor da rede público de ensino em Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Em 2022 o novo ensino médio, previsto na Lei 13.415 de 2017, começará a ser implementado em todas as escolas brasileiras, sejam elas públicas ou privadas. As principais justificativas para essa reforma são: melhoria da qualidade do Ensino Médio ofertado no país e a necessidade de torná-lo mais “cativante”, uma vez que, essa etapa de ensino, de maneira comprovada, é a que possui as maiores taxas de abandono, reprovação e distorção idade-série. Em vista disso, a cômoda solução encontrada por “entendedores interessados” foi apenas a conveniente Reforma Curricular do ensino médio. Chamamos de conveniente, pois somente o currículo escolar foi penalizado e apontado como principal culpado pelo desinteresse e evasão dos estudantes. Segundo Celso J. Ferretti, membro da diretoria do Centro de Estudos Educação e Sociedade (Cedes), essa justificativa é equivocada porque não considera os demais aspectos envolvidos, como: a infraestrutura inadequada das escolas, a desvalorização dos profissionais educadores. Além disso, “ignora-se, também, que o afastamento de muitos jovens da escola e particularmente do Ensino Médio pode decorrer da necessidade de contribuir para a renda familiar.” Ademais, ainda conforme o Diretor, em estudo para a Unicef, Volpi (2014) evidencia que além das questões curriculares, outros fatores determinam esse grave problema, por exemplo: a violência familiar, a gravidez na adolescência, a ausência de diálogo entre docentes, discentes e gestores e a violência na escola. Em resumo, no que se refere a educação pública, no mínimo, como disse Guerrero (2021): "A reforma do ensino médio é insuficiente do ponto de vista social: ela não vai ao cerne dos problemas centrais da educação, que são a dificuldade de acesso, permanência, aprendizagem e continuidade dos estudos". Por isso, examinai tudo. retende o bem. Nada é impossível de mudar, mas desconfiai do mais trivial, principalmente em tempos de confusão organizada, de arbitrariedade e de humanidade desumanizada. Compreendemos a importância desse passo inicial, desde que, ele represente, de fato, uma caminhada consciente, e não uma perambulação deslumbrada.

Davi Marreiro é professor da rede pública | davimarreiro@hotmail.com