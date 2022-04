Faxinoterapia

Dia de sol, boa hora para limpar a casa. Lembro de já ter escrito sobre faxina e do quanto me diverti ao fazer isso (às vezes sou autossuficiente em achar graça).

Mas uma faxina aparentemente inofensiva pode ser uma caixa de Pandora. Fui limpar caixas que tenho com lembranças antigas. Encontrei um envelope com recortes de palavras e frases, extraídas de revistas e jornais, para ilustrar o evento listado na agenda: “Tá BoMBaNdo!”, “Arrasou!”, “Colírio da vez”. Tudo bem ser acumuladora e gostar de papel, mas aparentemente eu previa as situações e me antecipava na decoração da agenda, recortando o que tinha o design legal. Ou seja: eu era o meu próprio instagram, fotoshop e canva. Tudo ao mesmo tempo. Devo ter acabado com muitas revistas teens em prol da minha narrativa adolescente. Nem sei como funciona hoje: ainda fazem agenda assim?

Aí veio a parte mais esquisita: ler os tais bilhetes que estavam nas caixas. Não sei descrever a sensação que deu, mas algumas cartinhas e bilhetinhos pareciam destinados a outra pessoa (acho que isso é bom, considerando que alguns são de 20 anos atrás). Escolhi um critério: isso pertenceu àquela pessoa, a que eu não mais sou. Então respirei fundo, pratiquei o desapego e disse em voz alta: “respeito o teu passado (com alguns momentos de exceção), mas essa pessoa de hoje precisa de espaço no HD pra viver novas coisas”. E... lixo!

Depois de repetir o protocolo e filtrar as caixas, depois de sorrir com algumas lembranças, “mangar” de outras e querer quase chorar com algumas.... Depois de tudo, ficou no chão a poeira e na mente a reflexão. Algumas coisas que li, feliz ou infelizmente, construíram o que sou. Talvez a faxina maior e mais difícil não seja a de filtrar os papéis, e sim a de filtrar a mente. Alguns acontecimentos merecem um quadro de honra, uma estampa em caneca, uma pintura na parede, tamanha a beleza. Outros acontecimentos deixam uma lição, mas não devem ficar na caixa. É preciso fazer a energia circular.

Varri a poeira da limpeza, juntei o lixo acumulado. Tomei um banho, como quem fez a faxina na alma. E foi isso: faxina com uma dose de divã, Marie Kondo, meu passado (não) me condena e artes plásticas. Recomendo.

Renata Murta de Lima é jornalista e bacharel em Direito