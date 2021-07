Fato: isso é uma vergonha

Legenda: Davi Marreiro, professor Foto: Arquivo pessoal

Na semana passada o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciaram a elaboração de um protocolo de segurança e saúde que estabelecerá novas regras para o possível retorno das aulas presenciais nas escolas públicas. Em meio ao comunicado, o principal líder do MEC declarou: “[...] depois que voltei do encontro com ministros da educação da Itália, eu passei vergonha na reunião do G20”. Conforme o ministro “[...] maior parte dos países do G20 voltaram às aulas presenciais.”

Nesse caso, podemos inferir que tal vexame, resume-se, cavilosamente, apenas sinalizando os efeitos, ou seja, as escolas públicas continuam fechadas. Em contrapartida, os motivos adiam a reabertura dessas instituições, curiosamente, são ignorados. Vejamos alguns desses motivos, devidamente, examinados no Relatório Semestral da Comissão Externa destinada a acompanhar os trabalhos do MEC.

Observa-se na Educação Básica: 1) Precarização na infraestrutura física das escolas brasileiras; mais da metade das salas de aulas das escolas municipais e estaduais, são consideradas inadequadas; mais de 4,3 mil escolas públicas brasileiras não possuem banheiro, e mais de 3 mil não têm abastecimento de água; 28,4% das salas de aulas não possuem o tamanho adequado, 57% não possuem pátio descoberto e 69% das escolas não contam com área verde. 2) Até maio de 2021, 4.739 obras de escolas e creches encontram-se paralisadas, canceladas e inacabadas. 3) Diversas ações orçamentarias apresentaram baixos índices de dotação e de pagamento, como na ação Caminho da Escola, com o pagamento, em 2020, de apenas 2% do valor empenhado e liquidado; na ação de Apoio a Infraestrutura que, no mesmo ano, pagou apenas 10% do montante autorizado; além da queda significativa do orçamento inicial total destinado à Educação Infantil. Como se não bastasse, o Programa de Inovação Educação Conectada, apresentou execução orçamentaria de 0% nos primeiros 8 meses de 2020.

Finalmente, entendemos que essas ações técnicas “precárias e incipientes” são, de fato, um motivo de vergonha! Esperança: “aquele que se envergonha ainda não é incorrigível.” Será?

Davi Marreiro

Professor da rede básica de ensino