Falo Enem, escutam Olaf

Conde Olaf, conhecido por ser um vilão picaresco em "Desventuras em Série" de Lemony Snicket, é um personagem fictício que emprega várias artimanhas para atingir seus objetivos. Manipulador de ideias e situações, Olaf usa disfarces e esquemas com a intenção de moldar as expectativas e enganar suas jovens e imaturas vítimas. Aparentemente, em referência ao personagem, uma parcela da politicagem brasileira condecorou o Enem 2023 com o prêmio Olaf do ano, acusando o exame de disseminar ideologias que supostamente influenciaram o pensamento dos candidatos.

Conforme os caçadores de ideologias, a primeira artimanha empregada pelo “Condecorado exame” foi o tema da redação: "Desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado das mulheres no Brasil". Em seguida uma bancada composta por mais de 300 congressistas solicitou a anulação de três questões que tratavam da famigerada corrida espacial e dos impactos do agronegócio no Cerrado e na Floresta Amazônica.

"Bom dia, órfãos, disse Olaf. Já preparei o mingau de aveia para vocês. As crianças sentaram-se à mesa da cozinha e olharam aflitas. Conhecendo Olaf, qualquer refeição é suspeita.” Estamos diante de um roteiro ideológico ou simplesmente de evidências que comprovam nossos infortúnios sociais? Enfim, novamente a polarização consegue camuflar os vilões da história. Quem realmente preparou o mingau de aveia? Uma vez que, segundo o atual presidente do INEP, das 95 questões que foram aplicadas no 1º dia do Enem, 82 foram feitas entre 2020 e 2021.

Chamar o ENEM de ideológico é desconhecer que o principal objetivo do exame é aferir se seus participantes demonstram, ao final do ensino médio, individualmente, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e se detêm conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Além disso, a base do pensamento ideológico são as crenças e o desprezo às críticas, dessa forma suas formulações são subjetivas e suas articulações não são conscientes, ou seja, são simplesmente propagandas. Com isso, abordar esses temas no ENEM, efetivamente exercem efeitos opostos! Olaf inepto!

Davi Marreiro é consultor pedagógico