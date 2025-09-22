Diário do Nordeste
Fake news

A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima

Escrito por
Agapito Machado producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Professor da Unifor
É um absurdo jurídico “inventar” mais leis  para punir a mentira( fak news),porque será amordaçar a liberdade constitucional de manifestação, o que não deve ocorrer num Estado Democrático de Direito. O mentiroso, quando causa prejuízo a outrem instaurando qualquer procedimento ou processo, já tem previsão legal específica  para  ele ser duplamente processado,tanto no Codigo Penal( Art. 339 - “Denunciação caluniosa.


Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”) como no próprio Codigo Eleitoral, art Art. 326-A – Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral 
Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral: Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima.

§ 2º - A pena é aumentada de metade se o agente se vale do anonimato ou de nome suposto”). E ainda tem no Código Penal a previsão de punição para o mentiroso, que são os crimes de calúnia, difamação injuria( arts 138,139 e 149). E mais ainda: também tem a ação de indenização civil por danos materiais e morais.

Simples, assim.

Agapito Machado
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

Tecnovigilância no trabalho

Empregadores dispõem do poder diretivo que inclui organizar tarefas de seus empregados, definir regras internas, fiscalizar seu cumprimento e aplicar punições disciplinares

Valdélio Muniz
Há 2 horas
Empreendedor
Colaboradores

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Willame Nogueira
21 de Setembro de 2025
Advogada
Colaboradores

Nova Tributação com IVA Pode Redesenhar o Mercado Imobiliário no Brasil

No tocante à locação, existe uma preocupação legítima quanto à sua possível inclusão no campo de incidência do IVA

 Alline Guimarães
21 de Setembro de 2025
Presidente do Sistema OCB/CE
Colaboradores

O futuro é Coop

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas

Nicédio Nogueira
21 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Gonzaga Mota
20 de Setembro de 2025
Escritor e pesquisador
Colaboradores

A Fortaleza dos Alencares

Iracema, mítica, subvertendo o tempo de calendário, banhar-se-ia, nas obras de pai e filho, a cada volta das cascatas adjacentes

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
20 de Setembro de 2025
Advogado criminalista
Colaboradores

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

João Marcelo Pedrosa
19 de Setembro de 2025
Psicólogo
Colaboradores

Disciplina, ritmo e hábito no alcance de resultados satisfatórios

O primeiro passo será sempre a disciplina, pois longe de ser um peso, ela representa a liberdade de priorizar o que realmente é importante para o bem-estar

Antonio Souza
19 de Setembro de 2025
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
18 de Setembro de 2025
Presidente do Banco do Nordeste
Colaboradores

Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara
18 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
18 de Setembro de 2025
Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025
Psicólogo/ CRP:11/11607
Colaboradores

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
17 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025
Colaboradores

Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas
16 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Intervalos no trabalho

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo

Valdélio Muniz
15 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Democracia, sempre!

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela

Gilson Barbosa
15 de Setembro de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
14 de Setembro de 2025
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
14 de Setembro de 2025