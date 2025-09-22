É um absurdo jurídico “inventar” mais leis para punir a mentira( fak news),porque será amordaçar a liberdade constitucional de manifestação, o que não deve ocorrer num Estado Democrático de Direito. O mentiroso, quando causa prejuízo a outrem instaurando qualquer procedimento ou processo, já tem previsão legal específica para ele ser duplamente processado,tanto no Codigo Penal( Art. 339 - “Denunciação caluniosa.



Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”) como no próprio Codigo Eleitoral, art Art. 326-A – Denunciação caluniosa com finalidade eleitoral

Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral: Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa.

§ 1º - A pena é aumentada de quarta parte se o crime é praticado por meio de denúncia anônima.

§ 2º - A pena é aumentada de metade se o agente se vale do anonimato ou de nome suposto”). E ainda tem no Código Penal a previsão de punição para o mentiroso, que são os crimes de calúnia, difamação injuria( arts 138,139 e 149). E mais ainda: também tem a ação de indenização civil por danos materiais e morais.

Simples, assim.