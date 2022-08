Exposição dos candidatos na TV

A refrega televisiva dos candidatos à Presidência da República tornou-se fonte inesgotável de avanços nos projetos esboçados, para a possível execução quando a posse vier, com os postulantes convictos de que a sinalização de vitória passará a ser alvo de exposição sequenciada, quando deverão explicitar os programas de governo, impulsionados pelas perspectivas de êxito nas urnas, numa concepção otimista que servirá para capitalizar eleitores por entre os mais variados segmentos de nossa população.

Despontam na trilha eleitoral, com possibilidades mais auspiciosas de trunfo Jair Bolsonaro, Lula da Silva e Ciro Gomes, embora Simone Tebet esteja sendo considerada como habilíssima para conquistar a simpatia do eleitorado, fundamentada nas experiências administrativas e parlamentares, que a tornaram exemplar em sua atuação, principalmente no respectivo mandato de Senadora da República, palmilhando o caminho do seu genitor, que, em décadas passadas, comandou a Câmara Alta do Congresso Nacional.

Há quem vaticine que o quadro só estará melhor delineado após as primeiras semanas de campanha, nos palanques e horário gratuito de rádio e TV, num processo de comunicação social bem mais difundido, em condições de somar adeptos que se transformarão em sufrágios, na competição a ser levada a efeito em outubro próximo.

Não se subestimem os métodos de propaganda tradicionais, quando o eleitor melhor situa a consciência em função dos debates, permitindo tornar mais claras suas preferências sobre os pretendentes aos cargos em disputa, quer o Executivo ou para o Legislativo.

Até mesmo entre os mais politizados, as apresentações no rádio e na televisão se revestem de relevância primordial, sendo complementados por comícios e o corpo a corpo nas mais diversas faixas demográficas, desse modo, certamente ajudando na hora de escolher aqueles a quem confiarão o seu voto, nesse duelo de gigantes.

Dentro desse contexto, confia-se em que os eleitos possam cumprir, sem tergiversações, o que deles esperam os nossos compatrícios, na esperança de que todos assumam o mandato reafirmando o “amor febril pelo Brasil...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte.