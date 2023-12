Explorados, enganados, humilhados

A velha relação de exploração, mentiras e de humilhação entre os povos colonizadores e os colonizados repete-se, infelizmente, através dos séculos. Assim tem acontecido desde a Antiguidade, quando impérios como o egípcio, o babilônico e o romano expandiram seus territórios submetendo inimigos mais frágeis, tomando-lhes as riquezas e escravizando-os em seguida. As eras históricas registram inúmeros eventos onde, em maior ou menor escala, os colonizadores (em geral, provenientes do Velho Mundo, ou seja, do continente europeu) usaram e abusaram de ardis, embustes, mentiras para lograrem os habitantes das novas terras onde aportaram com suas naus e caravelas.

Assim aconteceu, por exemplo, durante o sangrento processo da colonização do continente latino-americano pelos espanhóis, quando a cobiça pela prata e pelo ouro potencializou a maldade de homens como Hernán Cortez (1485-1547) e Francisco Pizarro (1478-1541) respectivamente contra as civilizações asteca, no México, e inca, no Peru. São muitas as obras literárias que tratam das atrocidades praticadas por eles e tantos outros, aproveitando-se da ingenuidade de imperadores como, por exemplo, o asteca Montezuma (1466-1520), capturado e morto pelas tropas de Cortez. Entre esses livros, merece destaque “O Paraíso Destruído: A Sangrenta História da Conquista da América Espanhola”, do frade dominicano espanhol Bartolomé de las Casas (1484-1566), que narra muitos desses tristes eventos, frutos da ganância humana.

E assim os métodos se repetem através dos tempos, tendo em vista também a escravização de povos indígenas no Brasil, além de africanos, asiáticos e até da distante Oceania. Nos Estados Unidos, a chamada “conquista do Oeste” intensificou-se a partir do século XIX. A jovem nação, originalmente surgida a partir das treze colônias que compunham a Nova Inglaterra, expandiu-se por meio de guerras e da compra de territórios rumo à costa do Pacífico. E, assim, tornaram-se inevitáveis os conflitos entre brancos e as tribos indígenas nativas da América do Norte, muitas das quais simplesmente dizimadas por completo, enganadas e/ou humilhadas com falsas promessas por parte do governo, em Washington.

Dee Brown (1908-2002), em seu livro “Enterrem meu Coração na Curva do Rio”, registrou e denunciou para a posteridade uma infinidade desses crimes. Ainda recentemente, como mostrou o filme “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese (1942-), nos anos 20 do século XX, indígenas da tribo osage, donos de campos de petróleo descobertos no Estado norte-americano do Oklahoma, eram mortos por homens brancos que se apossavam dos seus direitos de exploração da riqueza mineral. E assim são muitas as histórias que envergonham a humanidade!

Gilson Barbosa é jornalista