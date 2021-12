Experiência Jardim

Paisagista, aprendi nos jardins o gosto por boas novas. Nos 30 anos do restauro do TJA e reformulação de seus jardins pelo escritório Burle Marx, o Portas Abertas nasce como proposta de experiências e aprendizagem cultural. Inspirada pelo poema João Cabral de Melo Neto, “Fábula do Arquiteto”, surge o Portas Abertas. Chegamos aos jardins do TJA, na presença do gênio fundador da modernidade nos jardins brasileiros. Roberto Burle Marx nos move através de sua obra e pensamento quando afirma: “um dos fatores que têm moldado minha forma de viver é a constante curiosidade. Ela me induz a sentir melhor as deficiências do nosso conhecimento da natureza, mas é responsável por reacender todos os dias o interesse pela vida.”

Lançamos o Portas Abertas com base em vivências do meu percurso de aprendizado, no convívio com um mundo descortinado no caminhar, passo a passo, nos jardins e quintais onde construía cidades imaginárias e outras brincadeiras, pelos trajetos em ruas e bairros que vivi e percursos em colégios onde fui apresentada a novos conhecimentos.

Esta perspectiva se ampliou na formação em Arquitetura e Urbanismo, sob as mangueiras do pátio da escola na UFC, em viagens de estudo, no cruzamento com as artes e na construção de amizades inspiradoras. Vem sendo aprimorada em diferentes âmbitos por 35 anos de atuação profissional, compartilhadas na trajetória de ensino e aprendizado em Paisagismo na Unifor.

Neste campo fértil e ensolarado, os ventos do destino me juntaram à jornalista Izabel Gurgel, em uma “Oferenda ao tempo: 30 anos dos jardins do TJA”. Sobre os jardins do Theatro José de Alencar de diferentes épocas (projetos Burle Marx 1973 e 1990): uma Live no canal do YouTube do TJA sábado, 11; e uma visita guiada ao jardim, gratuita, domingo, dia 12. Ambas às 16h.

Assim, construiremos virtual e presencialmente, a partilha de modos de ver e estar nestes jardins, ampliando nossa compreensão de ser no mundo... Nesta conjunção, o TJA, sempre de portas abertas, proporciona uma vez mais a possibilidade, através de seus jardins acolhedores, da elaboração de novas questões sobre nós e nossa cidade. Experiência é partilha.

Fernanda Rocha é arquiteta e urbanista