Expectativas sobre a nova gestão

As atenções generalizadas no seio da comunidade nacional concentram-se nas mudanças decorrentes da posse de um novo presidente da República, em 1º janeiro, trazendo consigo diretrizes que reorientarão os rumos políticos de nossa Nação, que aspira como dos mais importantes, entre outros itens, a implantação de projetos que redimensionem o desenvolvimento econômico e social do País, que, sob o comando de Lula da Silva possa estimular os seus liderados a construir fase auspiciosa, capaz de garantir paz duradoura para os destinos da nacionalidade.

Mesmo ainda sendo constituída, a futura equipe governamental, num trabalho sincronizado, deverá priorizar políticas públicas com foco na população menos assistida, visto que, assim como em outras nações, ainda padecemos dos efeitos de uma pandemia implacável, que assolou o Planeta inteiro.

O Congresso Nacional coparticipará dessa nova ambientação político-administrativa, visando à configuração de uma outra vivência que possa trazer crescimento econômico e harmonia, considerados irremediáveis pelos nossos compatrícios, amparado por um bem-estar que se prolongue, com o advento de algo novo para o Brasil.

Os estados mostram-se predispostos a enveredar pelo mesmo perfil de posicionamento, com a tendência de pôr em prática iniciativas que se compatibilizem com o Poder Central, sobrepairando um ambiente propício a inovações, objetivando melhorias que atendam a todas as classes sociais.

Torna-se indispensável a colaboração de entidades e demais segmentos da sociedade civil, numa conjunção de esforços que tem como meta basilar o desenvolvimento e a tranquilidade de nosso povo, cujos anseios por dias melhores foram expressados através das urnas, na competição de outubro passado.

Perseguindo todas essas intenções de equilíbrio social, o País se reerguerá, sem titubeios e/ou protelações, palmilhando um roteiro de paz e prosperidade, com o predomínio de algo que enseje, impreterivelmente, a convivência pacífica entre os estamentos do amplo território nacional.

Um novo ambiente de estabilidade é o que, empenhadamente, almejamos, dentro de parâmetros que vislumbrem dias de progresso e bem-estar ao povo brasileiro.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte