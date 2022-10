Expectativa versus realidade

A Campanha Nacional pelo direito à Educação (CNDE), por ocasião do aniversário de 23 anos da instituição, realizará nesta quarta-feira, dia 05 de outubro, no auditório da FES Brasil, um Seminário Nacional intitulado: “Compromissos e Indicadores da Educação no Brasil”.

Nesse evento serão lançadas três importantes pesquisas relacionadas à educação nacional. Estas novas pesquisas, produzidas com apoio da Fundação Friedrich Ebert Stiftung (FES Brasil), estão fundamentadas no “diagnóstico do Plano Nacional de Educação (PNE) por estados, raça/etnia e gênero; no Índex do Direito à Educação 2021; e na sistematização dos compromissos internacionais do Brasil com a educação.”

Sobre o PNE, um balanço mais recente realizado, “mostrou que a taxa de descumprimento da Lei do PNE é de 86%.” Segundo o CNDE, o Plano Nacional de Educação, às vésperas do final da vigência, apresenta 45% das metas em retrocesso. Além disso, das 20 metas do PNE, 8 não possuem dados abertos suficientes para serem completamente avaliadas. Como se isso não bastasse, dos 38 dispositivos em andamento que servem como parâmetro para as metas, “apenas 5 avançam em ritmo suficiente para serem cumpridos até 2024.”

Alguns exemplos desse retrocesso, dados do próprio CNDE. A expectativa da Meta 2 visa universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada.

Contudo, a realidade demonstra que o número de crianças nessa faixa etária que não frequentam nem concluíram a etapa quase dobrou de 2020 para 2021, saltando de 540 mil para 1,072 milhão. Meta 10, expectativa: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à educação profissional. Realidade: No ano de 2021, apenas 2,2%, ou 64.945 das 2.962.322 matrículas de EJA eram integradas à profissionalização, um percentual abaixo dos já distantes 2,8% observados no início do Plano. Enfim, como disse Gracián y Morales, “fingir perfeições é fácil; difícil é consegui-las.” Nessa exorbitante expectação, o mais rápido sempre será o desengano!

Davi Marreiro é consultor pedagógico