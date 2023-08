Expansão da energia solar através de soluções de crédito

A energia solar vem conquistando cada vez mais espaço no cenário energético do Ceará. Nosso estado possui um potencial abundante de irradiação solar e a região Nordeste se mostra um ambiente promissor para o desenvolvimento do setor fotovoltaico. No entanto, para que esse crescimento seja contínuo e sustentável, é fundamental superar os desafios financeiros que o setor ainda enfrenta.



Nesse contexto, as soluções de crédito surgem como um catalisador para alavancar o mercado de energia solar no Ceará e no Brasil como um todo. Acompanhamos de perto as transformações e podemos perceber que as alternativas de crédito desempenham um papel crucial em impulsionar o uso dessa energia em várias frentes.



Uma das estratégias-chave é o desenvolvimento de novos formatos de crédito, mais adequados às necessidades dos consumidores. Reduzir o score necessário para obter crédito viabiliza o acesso de um número maior de pessoas físicas e jurídicas, democratizando o uso da energia solar. Ampliar o leque de opções para obtenção de crédito é fundamental para atender às diferentes realidades dos clientes, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.



Ao expandir a lista de opções aceitas como garantia para empréstimos destinados à instalação de sistemas fotovoltaicos, os bancos e instituições financeiras tornam o crédito mais seguro e acessível. Essa medida é especialmente relevante para consumidores com menor capacidade financeira ou que não possuem os requisitos tradicionais para obtenção de crédito.



Faz-se necessário otimizar a eficiência dos sistemas instalados e aumentar o retorno sobre o investimento dos clientes. A venda de créditos de energia é outra oportunidade para expandir esse alcance, permitindo que consumidores residenciais e comerciais contribuam para a construção de uma matriz energética mais limpa e sustentável.



O mercado de energia solar está repleto de oportunidades, ao desenvolver novos formatos de crédito, diminuir os requisitos de pontuação, ampliar o uso de garantias alternativas e explorar novos mercados, estaremos contribuindo para a construção de um futuro energético mais limpo, acessível e próspero para todos.

Thiago Varanda é diretor da GT Solar