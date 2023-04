Exercício é saúde

Não há mais dúvidas de que a prática de exercícios físicos é vital para a manutenção da saúde, nos mais variados aspectos - entre eles, a ortopédica. Dessa forma, celebrar esta data do Dia Mundial da Atividade Física é um incentivo a mais para termos uma boa saúde do sistema ósseo. Afinal, a exemplo dos músculos, os ossos se constituem em um tecido vivo, que responde ao exercício e se torna mais forte. Por isso, é fácil perceber que mulheres e homens jovens, que têm por hábito se exercitar com regularidade, em geral atingem maior pico de massa óssea - também chamada de densidade óssea máxima, obtida até os 30 anos de idade - do que aqueles que não têm essa rotina. E isso determina muito sobre a qualidade de vida na Melhor Idade.



Chegar nessa fase da vida com boa massa óssea é fundamental porque, após esse tempo, os indivíduos começam a perder massa óssea gradualmente - o que pode ser reduzido com a prática de exercícios físicos com regularidade. Dessa forma, essa prática, além de deixar os ossos mais resistentes, colabora para manter a musculatura forte e flexível, com músculos e articulações saudáveis, melhorando a flexibilidade, o equilíbrio, a postura e o tônus muscular - o que ajuda, ainda, a evitar quedas.Relacionados ao sistema ósseo, os exercícios físicos mais recomendados são os de fortalecimento muscular, de alongamento e aeróbicos de baixo impacto, a exemplo da musculação, do pilates e dos exercícios funcionais, respectivamente.

No entanto, qualquer atividade física deve ser feita com acompanhamento médico, pois devem ser levados em conta o nível de aptidão física, idade e as preferências individuais.

Além de tudo, as atividades físicas podem prevenir o desenvolvimento de diversas enfermidades, como problemas de coluna, tendinite e artrose, que representam boa parte dos problemas ortopédicos em pacientes idosos.

Atualmente existem diferentes alternativas de atividades esportivas e, independentemente da idade, sexo ou capacidade física, sempre é possível encontrar uma modalidade que se encaixe na sua rotina e no seu perfil. Vamos nos movimentar e ter saúde!