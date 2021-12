Excessos e cuidados

Se você pensa que o último mês do ano é o momento ideal para se entregar às farturas e aos excessos das festas, fique atento, sua saúde pode ficar em risco. Durante o período festivo, normalmente, as pessoas começam a "liberar" a estratégia alimentar e tendem a consumir produtos industrializados, açucarados e embutidos. A principal questão é que não se trata somente de uma noite. Muitos preferem esticar, incluindo na programação os dias que antecedem o Natal e até mesmo os posteriores ao Réveillon.

É costume do brasileiro fazer muita comida, ter uma mesa farta para reunir família e amigos. É preciso ficar atento aos excessos, pois essas combinações podem gerar um comprometimento da microbiota, que são as bactérias do nosso trato intestinal, sendo gatilho do processo inflamatório e consequentemente, causando mais retenção, edema, inchaço e ganho de peso.

Refluxos, dores abdominais, intestino desregulado e desconforto epigástrico são algumas das respostas mais comuns do nosso organismo. Além de calórico e inflamatório, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, por exemplo, favorece o ganho de peso e as doenças associadas à alteração do fígado. Uma dica para minimizar esses excesso é a hidratação e prática de exercícios. Regra simples: beba bastante água e faça atividade física, já que elas vão ajudar a eliminar as toxinas consumidas.

O sono de má qualidade é outro problema. Comemorações e os preparativos para a festa fazem com quem abdicamos das nossas horas de sono em prol da diversão. Dormir bem e em média sete horas por dia ajuda a "recarregar" e "reprogramar" sua homeostase metabólica. Esta é uma importante estratégia para não comprometer o seu nível de energia, disposição e também a sua imunidade.

Fique atento: um sono de qualidade é essencial para preservar sua saúde e aproveitar o momento de maneira mais prazerosa. Reserve aí essas horinhas para aquele sono da beleza! Construímos um estilo de vida saudável nas escolhas que fazemos todos os dias: uma alimentação saudável ao invés de um alimento processado ou então dar uma caminhada ao acordar ao invés de ficar no celular. Exagerou? No dia seguinte tente equilibrar. Sua saúde está em primeiro lugar independente da época do ano.

Fernando Guanabara é médico, com referência em qualidade de vida

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.