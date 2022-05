Evolução do ensino e a trabalhabilidade

Com as mudanças do mercado de trabalho a partir do século XX, e em virtude dos novos modelos de trabalho, foi necessário definir outro termo para atualizar e expandir o significado da palavra empregabilidade: a trabalhabilidade. O novo conceito denota a capacidade do indivíduo de realizar trabalho e renda, não mais limitada à noção de emprego como cargo ou função estável dentro de uma organização. Para tanto, é urgente torná-lo conhecido e entendido pelos profissionais e, principalmente pelos jovens, para que possam fazer escolhas melhores sobre qual formação buscar e onde estudar.

As instituições de ensino sintonizadas com essa mudança, já apresentam iniciativas e ambientes focados em promover experiências de aprendizado alicerçadas nas competências básicas voltadas para garantir a trabalhabilidade de seus alunos como, por exemplo, capacidade de resolução de problemas, antecipar ou gerar tendência, criar demanda. Uma dessas iniciativas são os HUBs de inovação, que são ambientes estruturados para o exercício das competências profissionais na criação e desenvolvimento de ideias e sua transformação em projetos minimamente viáveis a partir da aplicação de metodologias inovadores.

A grande vantagem do HUB de inovação dentro de instituições de ensino superior é a união das diversas áreas de conhecimento com o terreno fértil da mente da sua comunidade acadêmica formada pelos docentes e alunos. Colocar em prática os conceitos e ferramentas para transformar um ideal em um produto minimamente viável gera experiências pedagógicas interdisciplinares e multidisciplinares únicas, com o ganho adicional de, ao final do processo, ter gerado valor e oportunidade real de um novo negócio, que irá atrair interessados em investir.

Portanto, essa é uma tarefa prioritária, principalmente, para as instituições de ensino superior, de estarem constantemente atualizando seus métodos e processos de ensino para proporcionar experiências de aprendizados no qual as bases da sua formação garantam as competências básicas inerentes a trabalhabilidade do atual e futuro mundo do trabalho, e que certamente passa pelas capacidades de inovação e criatividade.

Josué Viana é reitor do Centro Universitário Estácio do Ceará