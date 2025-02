Evangelização: para meditar

Apresentamos versículos selecionados de capítulos bíblicos da Carta de Tiago (Tg): 1.2 “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações”; 1.15”O mau desejo tendo sido concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte”; 1.19_”Irmãos, tenham isto em mente: estejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se”; 1.20_”A ira do homem não produz a justiça de Deus”; 1.23/24_”Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência”; 1.25_”O homem que observa a Lei de Deus, que traz a liberdade, será feliz naquilo que fizer”; 2.8_”Ame o seu próximo como a si mesmo”; 2.12_”Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade”; 2.26_”Como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta”; 3.1_”Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros”; 3.12_”Pode uma figueira produzir azeitonas ou em pé de uvas dar figos?”; 4.6_”Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”; 5.3_”Estre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores”; 5.20_ “Meus irmãos, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados”. Por fim, podemos dizer que evangelizar significa a busca da verdade. P.S. João 14.6 - " Eu sou o caminho, a verdade e a vida.”

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC