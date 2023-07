Eunice, cientista pioneira

Há alguns dias, o sítio de busca Google homenageou, no universo da internet, a figura de Eunice Newton Foote (1819-1888). Trata-se de uma cientista, inventora e militante pelos direitos das mulheres norte-americanas. Nascida em Goshen, Estado de Connecticut, Eunice teve uma atividade muito intensa no decorrer de sua vida, destacando-se particularmente na área científica. Foi a pioneira no estudo dos efeitos do aquecimento do sol no ar, incluindo a forma como tal processo é afetado pelo dióxido de carbono, o que viria a ser denominado, na época contemporânea, de efeito estufa.

Em sua pesquisa, Eunice observou a temperatura do ar em ambientes externos, comparando-a com as de vários gases quando submetidos ao aquecimento. Neste processo, verificou que o dióxido de carbono, ou CO2, e o vapor de água ficavam mais quentes e esfriavam em tempo bem mais longo do que os demais gases. Os resultados de sua pesquisa foram apresentados em 1856, em reunião da Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS, sua sigla em inglês, fundada em 1848), por um de seus membros, o professor e físico Joseph Henry (1797-1878), ele também reconhecido como grande pesquisador na área da indução eletromagnética. Eunice, pela importância de sua investigação científica, tornar-se-ia posteriormente a segunda mulher a ingressar na AAAS, recebendo, assim, o reconhecimento por seus estudos.

De fato, a atual preocupação dos cientistas com o avanço do efeito estufa sobre a Terra tem origem na dedicação de Eunice Foote pelo tema. Por quase um século, sua pesquisa foi praticamente esquecida, mas felizmente foi resgatada, diante da gravidade das consequências provocadas por aquele fenômeno. Quando a radiação do sol é absorvida pela Terra, uma parte dela é refletida como radiação infravermelha. Assim, gases como o CO2 absorvem e refletem o calor de volta ao planeta, gerando assim o efeito estufa.

À medida que decorre o tempo, a progressiva elevação dos níveis desses gases na atmosfera agravam a situação da temperatura terrestre. O mundo convive hoje com extremos do clima em várias regiões, como, por exemplo, as altíssimas temperaturas no continente europeu, entre vários problemas que desafiam a pesquisa científica. Neste ponto, a semente plantada por Eunice, mais de um século após sua morte, permanece fundamental para a sobrevivência de todos nós.

Gilson Barbosa é jornalista