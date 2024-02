“Eu quero é botar meu bloco na rua”: O Pé-de-Meia e o Sem-Piso na educação

As pautas educacionais ganharam destaque nos últimos dias com o programa Pé-de-meia e com a Conferência Nacional de Educação cujas propostas predispõem a um cenário de redirecionamentos políticos. No entanto, há (in)vieses no que tange a disponibilidade orçamentária ao considerar os blocos: fator aluno e fator professor.

No que tange ao fator aluno, em termos de propostas, o programa de incentivo financeiro-educacional Pé-de-meia teve seu lançamento na última sexta-feira (26) como uma ação emergente na política de permanência de jovens em vulnerabilidade social que cursam o ensino médio público, objetivando a redução de desigualdades sociais, a saber, cerca de 21% de jovens brasileiros estão fora da escola mesmo sem ter concluído o ensino médio (INEP, 2022). Ademais, os jovens no nosso país representam mais de um terço da força de trabalho e quase metade dos desempregados (IBGE, 2021), e há um alto crescimento da proporção de jovens no trabalho plataformizado entre 2012 e 2019, partindo de 22,7% em 2012 para um quarto em 2019 na idade de 14 e 29 anos (IBGE, 2019).

Por outro lado, no que tange ao fator professor, preexiste um cenário de perdas com o escamoteamento da reestruturação dos planos de carreira e remuneração docente, demarcando o estado grevista no país, antes mesmo de iniciarmos o ano letivo, seja com o não cumprimento do piso do magistério da educação básica, a exemplo, da prefeitura de Fortaleza; seja com manobras sem ganho legítimo camufladas pelo aumento de auxílios de alimentação, creche e saúde, no magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.

É preciso reafirmar que a materialização de propostas com vistas a sustentabilidade educativa não pode se furtar da valorização do magistério, sendo o fator professor fulcral nas políticas educacionais para não perpetuar o apagão docente.

Samara Moura Barreto é professora do IFCE campus Fortaleza